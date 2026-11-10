गोवर्धन में दीपावली पर दीपों से जगमगाया गिरिराज पर्वत, मानसीगंगा में दिखा भक्ति का अद्भुत वैभव

संवाद सूत्र, गोवर्धन (मथुरा)। दीपों की स्वर्णिम आभा, मानसीगंगा की लहरों पर अठखेलियां करती रोशनी और चहुंओर गूंजते राधे-राधे के जयकारे... दीपावली की संध्या को गिरिराज धरा भक्ति और दिव्यता के अद्भुत रंग में रंग गई। श्रद्धा के दीपों से मानसीगंगा के घाट जगमगा उठे तो गिरिराजजी की तलहटी दीपों की रोशनी में नहा उठी। ऐसा लगा मानो दीपों की कतारों के बीच स्वयं गिरिराज महाराज अपनी दिव्य छटा बिखेर रहे हों। ब्रज की इस अलौकिक दीपावली में दीपों की लौ के साथ भक्तों की आस्था भी झिलमिला उठी।

रविवार को दीपावली महोत्सव पर गोवर्धन में सुबह से ही श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया। भक्तों ने गिरिराजजी के दर्शन कर ब्रजरज को मस्तक पर धारण किया और सातकोसीय परिक्रमा लगाई।

संध्या होते ही मानसीगंगा, राधाकुंड सहित अन्य पवित्र कुंडों के घाट दीपदान से आलोकित हो उठे। जलधारा में तैरते दीपों की सुनहरी छटा और पानी में मंदिरों के प्रतिबिंब ने ऐसा मनोरम दृश्य रचा कि श्रद्धालु अपलक निहारते रह गए।

दीपावली पर दीपदान से जगमगाए ब्रज के कुंड और मंदिर दानघाटी मंदिर, मुकुट मुखारविंद मंदिर, जतीपुरा मुखारविंद और हरदेव मंदिर दीपों की आभा से दमक उठे। मंदिरों में गूंजते संकीर्तन और गिरिराज महाराज के जयकारों ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। दीपावली पर परिक्रमा मार्ग में भी विशेष प्रकाश व्यवस्था की गई। दानघाटी मंदिर के सेवायत रामेश्वर पुरोहित ने दीपदान कर बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए परिक्रमा मार्ग पर रोशनी के विशेष प्रबंध किए गए हैं।