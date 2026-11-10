वृंदावन रशियन बिल्डिंग में मृत मिला विदेशी श्रद्धालु, बीमारी से मौत की आशंका

संवाद सहयोगी, वृंदावन (मथुरा)। Mathura News: परिक्रमा मार्ग स्थित रशियन बिल्डिंग में एक विदेशी श्रद्धालु की मृत्यु का मामला सामने आया है। मूल रूप से अमेरिकन श्रद्धालु यहां पिछले कुछ वर्ष से रह रहे थे। चार-पांच दिन से वह फ्लैट से बाहर नहीं आए। सोमवार को दुर्गंध आने पर बिल्डिंग कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस गेट की कुंदी तोड़कर अंदर पहुंची तो श्रद्धालु मृत अवस्था में मिले थे।

तीन-चार दिन से फ्लैट में पड़ा था शव, दुर्गंध आने पर पता चली घटना परिक्रमा मार्ग स्थित रशियन बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 713 में रहने वाले 60 वर्षीय गैलार्डो एंड्रिक की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो गई। गैलार्डो एंड्रिक मूल रूप से मध्य अमेरिका स्थित देश कोस्टा रिका के रहने वाले थे। कुछ वर्षों से वृंदावन में रहकर इस्कान में पूजा भक्ति कर रहे थे। सोमवार दोपहर एक बजे रशियन बिल्डिंग के कर्मियों को उनके फ्लैट से दुर्गंध आने का अहसास हुआ। उन्होंने फ्लैट का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।