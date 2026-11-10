भैयादूज पर मेरठ में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव: आज और कल सुबह 6 से रात 12 बजे तक भारी वाहनों की नो एंट्री

जागरण संवाददाता, मेरठ। भैयादूज पर बहनों से मिलने जाने वाले भाइयों को जाम से न जूझना पड़े, इसके लिए पुलिस ने यातायात का विशेष प्लान तैयार किया है। शहर और हाईवे पर जाम के 36 प्वाइंट चिन्हित कर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। नमो भारत व मेट्रो स्टेशन और बस अड्डों पर भी पुलिस बल तैनात रहेगी।

यातायात व्यवस्था संभालने के लिए 250 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। पुलिसकर्मियों की ड्यूटी 24 घंटे जारी रहेगी। मंगलवार और बुधवार को सुबह छह बजे से रात 12 बजे तक भारी कमर्शियल वाहनों के शहर में प्रवेश पर रोक रहेगी।

हाईवे और माल रोड को पांच सेक्टर में बांटा, 24 घंटे रहेगी ड्यूटी, कंट्रोल रूम से होगी निगरानी एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने भैयादूज पर जाम से निपटने के लिए शहर और हाईवे पर सेक्टर व्यवस्था लागू की है। दिल्ली-दून हाईवे पर मोहिउद्दीनपुर से दादरी तक करीब 40 किलोमीटर के हिस्से को पांच सेक्टर में बांटा गया है। पुलिस ने शहर और हाईवे पर जाम वाले प्वाइंट पहले ही चिह्नित कर लिए हैं। इन स्थानों पर यातायात पुलिस के साथ संबंधित थाने की पुलिस सबह छह बजे से तैनात रहेगी। जाम की स्थिति बनने पर संबंधित थाना और चौकी प्रभारी की जिम्मेदारी तय होगी।

कंट्रोल रूम में रिजर्व पुलिसकर्मी भी रखे जाएंगे, जिन्हें जरूरत के अनुसार तत्काल मौके पर भेजा जाएगा। माल रोड की जिम्मेदारी लालकुर्ती और सिविल लाइंस पुलिस को दी गई है, जबकि दिल्ली रोड पर पांच थानों की डृयूटी लगी है। सिवाया और काशी टोल पर भी अतिरिक्त पुलिस लगा दी है, ताकि वाहन टोल पर जाम में न फंसे।