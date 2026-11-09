भाई दूज पर आसान होगा सफर, दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर नमो भारत लगाएगी 32 अतिरिक्त फेरे, हर 10 मिनट में मिलेगी ट्रेन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। भाई दूज पर बहनों से मिलने जाने वाले भाइयों और अन्य यात्रियों को ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए नमो भारत ट्रेन की सेवाएं बढ़ाई जाएंगी। एनसीआरटीसी 11 नवंबर को दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर 32 अतिरिक्त ट्रिप संचालित करेगा।

इससे यात्रियों को 10 मिनट से भी कम के अंतराल पर ट्रेन उपलब्ध होगी। अतिरिक्त सेवाओं से यात्रियों का इंतजार कम होगा और ट्रेनों में सीटों की उपलब्धता भी बढ़ेगी। नमो भारत की सेवाएं बढ़ाने का फैसला एनसीआरटीसी के अनुसार, भाई दूज पर बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार और रिश्तेदारों से मिलने के लिए यात्रा करते हैं। इस बार बुधवार को त्योहार होने के कारण नौकरीपेशा और दैनिक यात्रियों की भी आवाजाही रहेगी।