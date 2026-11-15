बोलेरो पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, दो घायल; वृंदावन आ रहे थे मोटरसाइकिल सवार

जागरण संवाददाता, मथुरा। मांट-सुरीर मार्ग पर भद्रवन स्थित नायरा पेट्रोल पंप के सामने शनिवार देर रात को तेज रफ्तार बोलेरो पिकअप ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मृत्यु हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। हादसे के बाद चालक पिकअप लेकर मौके से फरार हो गया।

सुरीर थाना क्षेत्र के गांव जरारा निवासी गजेंद्र अपने भाई ललित और 12 वर्षीय पीके के साथ टीवीएस स्पोर्ट बाइक से वृंदावन जा रहे थे।

शनिवार देर रात को जैसे ही उनकी बाइक भद्रवन स्थित नायरा पेट्रोल पंप के सामने पहुंची, तभी मांट की ओर से आ रही बिना नंबर प्लेट की बोलेरो पिकअप ने बाइक में टक्कर मार दी। मांट-सुरीर मार्ग पर भद्रवन के नायरा पेट्रोल पंप के सामने हुआ हादसा टक्कर लगने से तीनों बाइक सवार सड़क पर गिरकर घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही गजेंद्र ने दम तोड़ दिया। ललित और पीके का राया स्थित सर्वोदय अस्पताल में उपचार चल रहा है।