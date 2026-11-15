22 घंंटे की दहशत खत्म: संभल की यारा फर्टिलाइजर फैक्ट्री में पकड़ा तेंदुआ, जंगल में छोड़ने की मांगी अनुमति

जागरण संवाददाता, संभल। यारा फर्टिलाइजर फैक्ट्री परिसर में 22 घंटे तक दहशत का पर्याय बना रहा तेंदुआ आखिरकार पिंजरे में कैद हो गया। शनिवार सुबह सात बजे सिक्योरिटी गार्ड ने उसे परिसर में देखा था। इसके बाद शुरू हुई वन विभाग की जद्दोजहद रविवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे सफल हुई। तेंदुए के पिंजरे में फंसते ही वन विभाग की टीम ने राहत की सांस ली। फिलहाल उसे वन विभाग की निगरानी में फैक्ट्री परिसर में ही सुरक्षित रखा गया है।

बबराला स्थित यारा फर्टिलाइजर फैक्ट्री परिसर में शनिवार सुबह सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी से निगरानी कर रहे थे। इसी दौरान पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें तेंदुआ दिखाई दिया। इसकी सूचना तत्काल अधिकारियों को दी गई। तेंदुआ आवासीय कॉलोनी की ओर गेस्टहाउस की पुलिया के नीचे पड़ी पाइपलाइन में जाकर छिप गया था। गेस्टहाउस की पुलिया के नीचे पाइपलाइन में दुबका रहा सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं। तेंदुए को सुरक्षित पकड़ने के लिए जिलेभर से वन विभाग की टीमें बुलाई गईं। रेस्क्यू के दौरान पाइपलाइन का एक सिरा बंद कर दूसरे सिरे पर जाल और पिंजरा लगाया गया। वन विभाग की टीम ने कैमरों के माध्यम से पाइपलाइन के अंदर तेंदुए की मौजूदगी की पुष्टि की। उसे बाहर निकालने के लिए पाइपलाइन में पानी का प्रेशर भी छोड़ा गया, लेकिन वह बाहर नहीं निकला। शनिवार सुबह से देर रात तक टीमों की जद्दोजहद जारी रही। आखिरकार रविवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे तेंदुआ पिंजरे में फंस गया।