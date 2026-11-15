फिरोजाबाद: पुरानी रंजिश में युवक की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या, गांव में तनाव

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। एका थाना क्षेत्र के गांव सिंहपुर में रविवार सुबह पुरानी रंजिश के चलते 30 वर्षीय युवक की पीटकर हत्या कर दी गई। घटना से गांव में तनाव का माहौल है।

सिंहपुर निवासी प्रदीप कुमार रविवार सुबह करीब चार बजे पशुओं को चारा डालने के लिए जा रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और लाठी-डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी। जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल प्रदीप की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्वजन में चीख-पुकार मच गई। पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस सतर्क है।