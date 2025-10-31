Language
    बाथरूम से नहाकर निकली मां-बेटी की करंट से मौत, बचाने आई 14 साल की मासूम तो...

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 10:38 PM (IST)

    एक हृदयविदारक घटना में, बाथरूम से नहाकर निकली मां और बेटी की बिजली के करंट लगने से दुखद मौत हो गई। 14 वर्षीय एक लड़की, जो उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, मामूली रूप से घायल हो गई। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। गोविंद नगर थाना क्षेत्र के पुष्प विहार कालोनी में शुक्रवार सुबह साढ़े नौ बजे बिजली करंट की चपेट में आने से मां, बेटी की मृत्यु हो गई। बचाने आई दूसरी बेटी को भी करंट ने झटका मारा, लेकिन अचानक बिजली चले जाने से उसकी जान बच गई। पुलिस पहुंची, लेकिन स्वजन से पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया। स्वजन ने शवों का अंतिम संस्कार कर दिया।

    गोविंद नगर थाना बिरला मंदिर चौकी क्षेत्र की पुष्प विहार कालोनी में विजय कश्यप अपनी पत्नी मीणा और दो बेटियां कीमत और नंदनी के साथ किराए के मकान में रहते हैं। विजय ई रिक्शा चलाकर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। शुक्रवार सुबह नौ बजे वह ई-रिक्शा लेकर चले गए। सुबह साढ़े नौ बजे उनकी पत्नी मीणा बाथरूम से नहाकर निकली। तभी बाथरूम के पास लटक रहे बल्ब का कटा हुआ तार उनसे छू गया।इससे करंट ने उनको चपेट में ले लिया।

    बेटी आई बचाने

    मां की चीख सुनकर 14 वर्षीय बेटी कीमत उनको बचाने आई तो वह भी करंट से चिपक गईं। तभी दूसरी बेटी नंदनी ने बहन और मां के पास गई तो उसे भी करंट का झटका लगा। तभी अचानक बिजली चली गई, जिससे उसकी जान बच गई। नंदनी ने थोड़ी देर बाद होश में आने पर पिता को हादसे की जानकारी दी। पिता विजय घर पहुंचे पत्नी मीना व बेटी कीमत को चिकित्सक के पास ले गए, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया।

    पिता दोनों शव घर ले आए। करंट से मां-बेटी की मृत्यु से लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो विजय ने कार्रवाई से इन्कार कर दिया। गोविंद नगर थाना प्रभारी राजकमल सिंह ने बताया कि घटना की उन्हें जानकारी नहीं है। बिरला मंदिर चौकी प्रभारी ने बताया, स्वजन ने पोस्टमार्टम कराने एवं कार्रवाई से मना कर दिया। उन्हें लिखित में कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है।

    जाको राखे साइयां मार सके न काेय

    पुष्प विहार कालोनी में हादसा ने आसपास के लोगों को झकझोर दिया। इस हादसे में जाको राखे साइयां मार सके ना काेय की कहावत भी चरितार्थ हुई है। मां व बहन को बचाने आई दूसरी बेटी को भी बिजली करंट लग गया था। लेकिन, अचानक बिजली चले जाने से उसकी जान बच गई।