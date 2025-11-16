धीरेंद्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा में मोबाइल चोरी कर रहे थे फिरोजाबाद के छह शातिर, गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मथुरा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल होकर श्रद्धालुओं के मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मुख्य सरगना समेत फिरोजाबाद के छह शातिरों को गिरफ्तार किया है।

इनके पास से चोरी के 19 मोबाइल, चाकू व कार बरामद की है। 12 श्रद्धालुओं को चोरी हुए मोबाइल वापस दिलवाए हैं। पकड़े गए गिरोह के कुछ शातिर दूसरी कार से फरार हो गए हैं। पुलिस पूछताछ कर उनकी तलाश में जुटी है।

दिल्ली के छतरपुर से शुरू हुई बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा में मोबाइल चोर गिरोह के दो दर्जन शातिर शामिल हो गए। मोबाइल चोर गिरोह के पास दो कार लेकर साथ चल रहे थे। ये लोग पदयात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन चोरी कर गाड़ियों में साथ चल रहे साथियों को देकर फिर शामिल हो जाते थे।

शातिरों ने यात्रा के साथ चलकर दर्जनों श्रद्धालुओं के मोबाइल चोरी कर लिए। शनिवार को कोसीकलां बाइपास तिराहे पर एकता पदयात्रा को लेकर दिल्ली से मथुरा की ओर जाने वाले वाहनों का डायवर्जन कराने के दौरान कोसीकलां थाना प्रभारी अजय कौशल को मोबाइल चोर गिरोह की जानकारी हुई।

पुलिस ने रात पौने नौ बजे कोसी-कामर सड़क पर शमशान घाट के पास से छह शातिरों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 19 मोबाइल, तीन चाकू व एक कार बरामद हुई है। पूछताछ में शातिरों ने अपने नाम फिरोजाबाद के मुहल्ला खेड़ा वाली गली निवासी टीटू उर्फ लालता, थाना रामगढ़ के कोहिनूर रोड निवासी शहवान व सलमान, थाना उत्तर के टापा कलां कबीरनगर निवासी राहुल व शैलेश और थाना बसई मोहम्मदपुर के गांव मोहम्मदपुर बिहारीपुर निवासी अरविंद कुमार बताए।

पूछताछ में शातिरों ने बताया कि वह दो दर्जन साथियों के साथ दिल्ली से सनातन एकता पदयात्रा में शामिल हुए थे। उनके कुछ साथी मोबाइल चोरी के बाद दूसरी गाड़ी से फरार हो गए हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि करीब एक दर्जन श्रद्धालुओं ने अपने चोरी हुए मोबाइल को पहचान लिए। इसके बाद उनके सिपुर्द कर दिया गया है। बरामद 19 मोबाइल फोन के मालिकों से संपर्क किया जा रहा है। थाना प्रभारी ने बताया कि मोबाइल चोर गिरोह का मुख्य सरगना शैलेश है। उससे पूछताछ की जा रही है। गिरोह के अन्य सदस्यों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।