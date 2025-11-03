Banke Bihari Mandir: भीड़ कंट्रोल करने की कोशिश... बांकेबिहारी मंदिर में मोबाइल पर बैन लगाने की तैयारी
ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में भीड़ नियंत्रण के लिए उच्चाधिकार प्रबंधन समिति मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। श्रद्धालु सेल्फी और वीडियो कॉल के कारण मंदिर में अधिक समय तक रुकते हैं, जिससे भीड़ बढ़ती है। पहले से फोटो-वीडियो पर प्रतिबंध है, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा। 19 नवंबर की बैठक में इस पर निर्णय होगा। सेवायतों ने भी मोबाइल पर प्रतिबंध का सुझाव दिया है, जिससे भीड़ नियंत्रण में मदद मिलेगी।
संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में भीड़ नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। आए दिन हालात बिगड़ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्चाधिकार प्रबंधन समिति मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। मोबाइल पर सेल्फी लेने और स्वजन को वीडियोकाल कर ठाकुर जी के दर्शन श्रद्धालु कराते हैं।
ऐसे में वह काफी देर तक मंदिर में ठहरते हैं और इससे दिक्कत हो जाती है। ठाकुर जी की फोटो और वीडियो बनाने पर पहले से प्रतिबंध है, लेकिन श्रद्धालु मान नहीं रहे। ऐसे में अब मोबाइल मंदिर में ले जाने पर ही प्रतिबंध लगेगा। समिति की 19 नवंबर को होने वाली बैठक में इस पर निर्णय होगा।
मंदिर सेवायतों के सुझाव पर उच्चाधिकार प्रबंधन समिति अगली बैठक में लेगी निर्णय
ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में भीड़ नियंत्रण न हो पाने का एक बड़ा कारण मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं का ठहराव है। श्रद्धालु अपने रिश्तेदारों व अन्य के साथ आते हैं तो मंदिर में सेल्फी लेते हैं। कुछ घर बैठे स्वजन को वीडियो काल कर दर्शन कराते हैं। ऐसे में वह काफी समय तक मंदिर में ठहरते हैं। मंदिर के अंदर ठहराव अधिक देर तक होने से बाहर भी हालात बिगड़ते हैं।
सेल्फी लेने और वीडियोकाल करने से बिगड़ते हैं मंदिर के अंदर हालात
इससे निपटने के लिए 30 अक्टूबर को हुई उच्चाधिकार प्रबंधन समिति की बैठक में सेवायतों ने मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया। समिति अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने 19 नवंबर को होने वाली बैठक में इस पर निर्णय लेने का आश्वासन दिया। मोबाइल पर प्रतिबंध लगने से काफी हद तक भीड़ नियंत्रण में सहायता मिलेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।