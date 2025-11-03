Banke Bihari Mandir: भीड़ कंट्रोल करने की कोशिश... बांकेबिहारी मंदिर में मोबाइल पर बैन लगाने की तैयारी

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में भीड़ नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। आए दिन हालात बिगड़ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्चाधिकार प्रबंधन समिति मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। मोबाइल पर सेल्फी लेने और स्वजन को वीडियोकाल कर ठाकुर जी के दर्शन श्रद्धालु कराते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसे में वह काफी देर तक मंदिर में ठहरते हैं और इससे दिक्कत हो जाती है। ठाकुर जी की फोटो और वीडियो बनाने पर पहले से प्रतिबंध है, लेकिन श्रद्धालु मान नहीं रहे। ऐसे में अब मोबाइल मंदिर में ले जाने पर ही प्रतिबंध लगेगा। समिति की 19 नवंबर को होने वाली बैठक में इस पर निर्णय होगा।

मंदिर सेवायतों के सुझाव पर उच्चाधिकार प्रबंधन समिति अगली बैठक में लेगी निर्णय ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में भीड़ नियंत्रण न हो पाने का एक बड़ा कारण मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं का ठहराव है। श्रद्धालु अपने रिश्तेदारों व अन्य के साथ आते हैं तो मंदिर में सेल्फी लेते हैं। कुछ घर बैठे स्वजन को वीडियो काल कर दर्शन कराते हैं। ऐसे में वह काफी समय तक मंदिर में ठहरते हैं। मंदिर के अंदर ठहराव अधिक देर तक होने से बाहर भी हालात बिगड़ते हैं।