स्कूल में नौकरी दिलाने के बहाने फंसा लाए मेरठ की महिला को मथुरा, करते रहे शारीरिक शोषण
मेरठ की एक महिला को स्कूल में नौकरी दिलाने का वादा करके मथुरा लाया गया, यहां उसका शारीरिक शोषण किया गया। आरोपियों ने नौकरी का लालच देकर महिला को फंसाया था। पीड़िता के शिकायत करने पर पुलिस ने उसे मुक्त कराया है।
संवाद सूत्र, जागरण, सुरीर (मथुरा)। स्कूल में नौकरी दिलाने के बहाने मेरठ की एक महिला को फंसा लाने और शादी का झांसा देकर शारीरिक सबंध बनाने के बाद उत्पीड़न करने के आरोप का मामला सामने आया है।
शिकायत मिलने पर पुलिस ने बुधवार को महिला को मुक्त कराकर उसके बताए ठिकाने पर भिजवा दिया है।
मामला थाना सुरीर के गांव ढोकला वास का है। नोएडा में ड्राइवरी कर रहे सुरीर के गांव ढोकला वास निवासी एक युवक के स्कूल में टीचर की नौकरी की तलाश में घूम रही मेरठ की अविवाहित महिला से संपर्क हो गए।
करीब तीन माह स्कूल में टीचर की नौकरी दिलाने के बहाने से युवक महिला को अपने घर ले आया। जहां उसने ने अपने छोटे भाई के साथ शादी कराने की बात तय कर दी। इसके बाद युवक के छोटे भाई ने शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरन शारीरिक सबंध बना लिए।
जिससे वह उनके घर में उसकी पत्नी की तरह रहने लगी। महिला जब स्कूल में नौकरी दिलाने और शादी करने की कहती तो वह बहाना बनाकर टाल-मटोल करते रहे। महिला का आरोप है कि स्कूल खुलवाने के बहाने उसके कागजों पर इन लोगों ने लोन लेने का प्रयास किया।
उन्होंने अपने कागजों पर लोन लेने से मना किया तो उसके साथ मारपीट की गई और धमकी दी गई कि अगर पुलिस से शिकायत की तो उसे जान से मार देंगे। उसके पास कुछ नगदी थी वह हड़प ली और उसके चांदी के जेवरात गिरवी रख दिये।
बात-बात पर उसके साथ मारपीट और उत्पीड़न करने लगे। बुधवार को महिला ने डायल 112 पर फोन कर अपने साथ घटना की सूचना दी। एसआइ वीरेश जादोन का कहना है कि महिला की शिकायत पर मामले की जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।