कथावाचक बनाने का झांसा देकर मां बेटी करती रहीं किशोरी का यौन शोषण, जयपुर की 'खुशी' बनी मददगार

संसू, जागरण, गोवर्धन (मथुरा)। कथावाचक बनाकर अधिक रुपये कमाने का लालच देकर एक किशोरी से कई महीनों तक समलैंगिक संबंध बनाए गए। स्वजन को जानकारी हुई तो उन्होंने विरोध जाते हुए किशोरी की शादी तय कर दी। आरोपित युवती ने परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित परिवार ने भरतपुर के नदबई कस्बे की रहने वाली मां-बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

गोवर्धन थाना क्षेत्र की रहने वाले पीड़िता के भाई ने बताया कि चार वर्ष पूर्व एक महिला इंद्रा उनके पड़ोस में अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहने आई थी। कुछ ही समय में उसकी बेटी ने नाबालिग बहन से नजदीकियां बढ़ाईं। उसे कथावाचक बनाकर अधिक रुपये कमाने का झांसा दिया।

इसी बहाने घर बुलाकर युवती बहन से समलैंगिक संबंध बनाती थी। विरोध करने पर बहन को थप्पड़ मारती और जान से मारने की धमकी देती थी। डर और धमकियों की वजह से वह काफी समय तक किसी से कुछ नहीं कह सकी। 11 नवंबर की रात आरोपित ने किशोरी को मोबाइल पर वीडियो काल कर धमकाते हुए बाहर बुलाया।

रात करीब 11 बजे उसे पास के सीमेंट टाइल के मैदान पर बुलाया गया, जहां सफेद रंग की कार में नेहा और उसका परिचित युवक मौजूद थे। आरोप है कि किशोरी को कार में बैठाकर ले जाया गया और रास्ते में उसे डराने-धमकाने की कोशिश की गई। कार का दरवाजा खोलकर उसे बाहर धक्का देने का प्रयास भी किया गया, जोकि समीप की दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया।

किशोरी के विरोध करने पर उसे थप्पड़ मारे गए और धमकी दी गई कि जो कहा गया है वही करना पड़ेगा, वरना जान से मार देंगे। घटना के दो दिन बाद जानकारी एक सामाजिक संस्था खुशी हेल्पकेयर फाउंडेशन जयपुर तक पहुंची। संस्था टीम ने गोपनीय रूप से किशोरी से बात की। इसके बाद पूरा मामला सामने आया।

टीम ने किशोरी को सुरक्षित स्थान ले जाकर स्वजन को बुलाया। 14 नवंबर की शाम किशोरी के स्वजन जयपुर पहुंचे और संस्था के सामने उसने पूरी घटनाओं का राजफाश कर दिया। पीड़ित का कहना है कि जब उन्होंने यह शिकायत नेहा की मां इंद्रा से की तो उसने उन्हें उल्टा धमकाते हुए कहा कि झूठे मामले में फंसा देगी।