मथुरा में नशीला पदार्थ खिलाकर किशोरी से दुष्कर्म: अश्लील फोटो और वीडियो भी बनाए, आरोपित दे रहे धमकियां

संवाद सूत्र, जागरण, नौहझील। थाना क्षेत्र में एक किशोरी को नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपित ने किशोरी के अश्लील वीडियो व फोटो भी बना लिए हैं। आरोपित किशोरी पर घर से भागने का दबाव बना रहा है। ऐसा नहीं करने पर वीडियो व फोटो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित करने की धमकी दी है।

पुलिस को दिया प्रार्थना पत्र, जांच शुरू

नौहझील थाना क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता के पिता ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में कहा है कि बीते दिनों उनकी बेटी को प्रिंस नामक युवक अपने घर ले गया, जहां कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। अश्लील फोटो व वीडियो बना लिए। आरोपित ने बेटी को डरा-धमका दिया। इससे उसने घर में कुछ नहीं बताया।