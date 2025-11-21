मौसम ठंडा होते ही आने लगे विदेशी परिंदे, जोधपुर झाल में देख सकते हैं इनकी अठखेलियां

जागरण संवाददाता, मथुरा। सेंट्रल एशियन फ्लाई-वे से सर्दियों में हजारों पक्षी जोधपुर झाल पहुंचने लगे हैं। इसमें अलास्का, साइबेरिया, मंगोलिया और उत्तरी चीन से जोधपुर झाल पहुचने वाले प्रवासी पक्षियों की संख्या अधिक है।

मथुरा और आगरा सीमा के मध्य फरह के निकट स्थित जोधपुर झाल वेटलैंड को उप्र ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा वन विभाग के सहयोग से विकसित किया गया है।

इन दिनों सर्दियों के मौसम में अलास्का से ब्लूथ्रोट, साइबेरिया से कामन पोचार्ड और मंगोलिया से बार-हेडेड गूज व उत्तरी चीन से ग्रे-हेडेड लेपविंग जोधपुर झाल पहुंची हैँ।

बायोडायवर्सिटी रिसर्च एंड डवलपमेंट सोसाइटी के पक्षी विशेषज्ञ डा. केपी सिंह ने बताया कि जोधपुर झाल वेटलैंड पर 50 से अधिक प्रजातियों के हजारों प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं।

प्रवासी पक्षी सेंट्रल एशियन फ्लाई वे के माध्यम से जोधपुर झाल व मथुरा के अन्य क्षेत्रों में प्रवास पर नौ हजार किमी दूर तक से आते हैं। सेंट्रल एशियन फ्लाई वे में यूरोप व एशिया के 30 देश शामिल हैं।