    बिजली तार चोर गिरोह से मथुरा पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल, सामान बरामद

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 09:40 AM (IST)

    मथुरा के नौहझील में बिजली तार चोर गिरोह के साथ पुलिस की मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया। यमुना एक्सप्रेसवे के पास हुई इस मुठभेड़ में पुलिस ने एक वाहन ...और पढ़ें

    Hero Image

    पुलिस टीम।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। नौहझील पुलिस की शनिवार रात्रि 11.30 बजे बिजली के तार व उपकरण चोरी करने वाले गिरोह से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने एक वाहन को जब्त करने के साथ चोरी करने के उपकरण एवं तार बरामद किया है।

    पुलिस की मुठभेड़ में बिजली तार-उपकरण चोर गिरोह का सदस्य गोली से घायल

    शनिवार की रात 11.30 बजे नौहझील थाना पुलिस को सूचना मिली कि बिजली तार एवं उपकरण चोरी करने वाले गिरोह के सदस्य यमुना एक्सप्रेसवे बाजना कट के समीप सर्विस रोड पर वारदात के इरादे से आए हैं। रिवार्डेड टीम भी मौके पर आ गई। पुलिस टीम बाजना कट सर्विस रोड पर पहुंची तो वहां कुछ बदमाश अशोक लीलेंड वाहन में सामान लोड कर रहे थे।

    पुलिस के टोकने पर फायरिंग

    पुलिस ने टोका तो बदमाशों ने टीम पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। पुलिस की एक गोली एक बदमाश के दाहिने पैर में जा लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर गया। इसके बाद अन्य बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल पहुंचाया। मौके से बिजली के तार काटने के उपकरण, 14 बंडल तार एवं एक तमंचा व कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश का नाम आगरा के नवलपुर निवासी गुलाब सिंह बताया है। पुलिस उसके आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है।