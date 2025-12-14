बिजली तार चोर गिरोह से मथुरा पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल, सामान बरामद

जागरण संवाददाता, मथुरा। नौहझील पुलिस की शनिवार रात्रि 11.30 बजे बिजली के तार व उपकरण चोरी करने वाले गिरोह से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने एक वाहन को जब्त करने के साथ चोरी करने के उपकरण एवं तार बरामद किया है।

पुलिस की मुठभेड़ में बिजली तार-उपकरण चोर गिरोह का सदस्य गोली से घायल शनिवार की रात 11.30 बजे नौहझील थाना पुलिस को सूचना मिली कि बिजली तार एवं उपकरण चोरी करने वाले गिरोह के सदस्य यमुना एक्सप्रेसवे बाजना कट के समीप सर्विस रोड पर वारदात के इरादे से आए हैं। रिवार्डेड टीम भी मौके पर आ गई। पुलिस टीम बाजना कट सर्विस रोड पर पहुंची तो वहां कुछ बदमाश अशोक लीलेंड वाहन में सामान लोड कर रहे थे।