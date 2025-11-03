धीरेंद्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा: कोसीकलां में बंद रहेंगी मांस व मदिरा की दुकानें
बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा की तैयारी तेज़ है। 13 नवंबर को कोसी में यात्रा का पड़ाव होगा। मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी ने डीएम और एसएसपी के साथ अनाज मंडी का निरीक्षण किया। पदयात्रा के दौरान मांस और मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी। यह यात्रा दिल्ली से वृंदावन तक जाएगी, जहाँ बांकेबिहारी मंदिर में दर्शन के साथ समापन होगा।
संवाद सूत्र जागरण, कोसीकलां। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा की तैयारियों तेज हो गई हैं। यात्रा के पड़ाव के दौरान क्षेत्र में मांस व मदिरा की दुकानें बंद कराई जाएंगी। रविवार को गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी ने डीएम व एसएसपी के साथ अनाज मंडी आदि पड़ाव स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने व्यवस्थाओं से संबंधित जानकारी की और निर्देश दिए।
13 नवंबर को कोसी की अनाज मंडी परिसर में होगा यात्रा पड़ाव
सनातन एकता पदयात्रा सात नवंबर को दिल्ली के छतरपुर मंदिर से प्रारंभ होकर वृंदावन के बांकेबिहारी मंदिर तक जाएगी। सनातन पदयात्रा का 13 नवंबर को कोसीकलां एवं 15 नवंबर को छाता और चौमुहां में ठहराव रहेगा। पदयात्रा के आगमन और प्रबंधन को लेकर मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण ने डीएम सीपी सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार समेत अन्य अधिकारियों के साथ पड़ाव स्थलों का निरीक्षण किया।
पदयात्रा 13 नवंबर को कोसी की अनाज मंडी में रात्रि विश्राम करेगी। बैठक में तय किया गया कि पदयात्रा मार्ग और ठहराव स्थल के आसपास के क्षेत्रों में मांस और मदिरा की सभी दुकानें बंद करवाई जाएंगी।
