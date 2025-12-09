Language
    मथुरा से सटे राजस्थान सीमा पर बनेगा टू लेन का प्रवेश द्वार, 2.32 करोड़ रुपये का बजट मंजूर

    By Raja Tiwari Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 05:58 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, मथुरा। राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा पर अब यात्रियों का स्वागत भव्य दो लेन प्रवेश द्वार से होगा। लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) आगरा वृत्त ने फतेहा-हथावली से सनौरा बरेली वाया ओल मार्ग पर राजस्थान की अंतर्राज्जीय सीमा तथा गोवर्धन-पलसों मार्ग के किमी 21 पर राजस्थान सीमा पर दो-दो लेन प्रवेश द्वार के निर्माण को हरी झंडी दे दी है।

    दोनों परियोजनाओं पर कुल 2.32 करोड़ रुपये की लागत आएगी। प्रत्येक गेट का निर्माण 1.16 करोड़ रुपये से किया जाएगा।

    लोनिवि आगरा वृत्त के अधीक्षण अभियंता सीपी सिंह ने दोनों कार्यों की विस्तृत कार्ययोजना स्वीकृत करते हुए निर्माण कार्य एक वर्ष की अवधि में पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में राजस्थान से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाले राहगीरों को मथुरा जनपद की सीमा पर भव्य और व्यवस्थित प्रवेश द्वार दिखाई देगा।

    लोनिवि प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता अजय कुमार सिंह ने बताया कि दोनों गेट का निर्माण उच्च गुणवत्ता के मानकों के अनुसार कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह गेट सीमा की पहचान को मजबूत करेगा और राहगीरों का स्वागत द्वार होगा। इन प्रवेश द्वार के बन जाने से राजस्थान से उत्तर प्रदेश के मथुरा में प्रवेश करने वाले यात्रियों को स्पष्ट सीमा संकेत मिलेगा।