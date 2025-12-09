मथुरा से सटे राजस्थान सीमा पर बनेगा टू लेन का प्रवेश द्वार, 2.32 करोड़ रुपये का बजट मंजूर

जागरण संवाददाता, मथुरा। राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा पर अब यात्रियों का स्वागत भव्य दो लेन प्रवेश द्वार से होगा। लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) आगरा वृत्त ने फतेहा-हथावली से सनौरा बरेली वाया ओल मार्ग पर राजस्थान की अंतर्राज्जीय सीमा तथा गोवर्धन-पलसों मार्ग के किमी 21 पर राजस्थान सीमा पर दो-दो लेन प्रवेश द्वार के निर्माण को हरी झंडी दे दी है।

दोनों परियोजनाओं पर कुल 2.32 करोड़ रुपये की लागत आएगी। प्रत्येक गेट का निर्माण 1.16 करोड़ रुपये से किया जाएगा। लोनिवि आगरा वृत्त के अधीक्षण अभियंता सीपी सिंह ने दोनों कार्यों की विस्तृत कार्ययोजना स्वीकृत करते हुए निर्माण कार्य एक वर्ष की अवधि में पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में राजस्थान से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाले राहगीरों को मथुरा जनपद की सीमा पर भव्य और व्यवस्थित प्रवेश द्वार दिखाई देगा।