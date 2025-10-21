Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मथुरा-दिल्ली रेल लाइन पर पिछले वर्ष भी उतरे थे मालगाड़ी के 25 डिब्बे, तेज आवाज ने एक बार फिर दहलाया

    By Navneet Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 11:09 PM (IST)

    मथुरा-दिल्ली रेल मार्ग पर वृंदावन रोड-आझई रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए। पिछले साल भी इसी जगह पर ऐसी ही घटना हुई थी। तेज आवाज के साथ हुए इस हादसे से इलाके में दहशत फैल गई। चौथी लाइन से ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया और दिल्ली से आने वाली ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    मथुरा: छटीकरा के समीप मालगाड़ी डिरेल होने के बाद क्षतिग्रस्त डिब्बे व रेलवे ट्रैक। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, मथुरा। मथुरा-दिल्ली रेल लाइन पर पिछले वर्ष 18 सितंबर को वृंदावन रोड-आझई रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के 25 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। मालगाड़ी में कोयल भरा था। लगभग यही स्थान हैं, जहां मंगलवार को हादसा हुआ है। माना जा रहा है, कुछ कर्व के कारण घटना हो जाती है।

    तेज आवाज ने दहलाया

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वृंदावन रोड-आझई रेलवे स्टेशन के मध्य मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरने के दौरान तेज आवाज हुआ। ऐसा लगा कि मानों कहीं धमाका हुआ है। लगा कहीं विस्फोट हुआ है।

    चौथी लाइन से संचालन हुआ शुरू

    देररात चौथी लाइन से ट्रेन संचालन शुरू किया गया। डाउन मार्ग की होशियारपुर एक्सप्रेस रात 10.05 बजे निकाली गई। आगरा-पलवल पैसेंजर निकाली गई। 10.30 बजे सोगरिया एक्सप्रेस और इसके बाद पंजाब मेल निकाली गई। दिल्ली से आने वाली ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया।