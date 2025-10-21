मथुरा-दिल्ली रेल लाइन पर पिछले वर्ष भी उतरे थे मालगाड़ी के 25 डिब्बे, तेज आवाज ने एक बार फिर दहलाया

जागरण संवाददाता, मथुरा। मथुरा-दिल्ली रेल लाइन पर पिछले वर्ष 18 सितंबर को वृंदावन रोड-आझई रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के 25 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। मालगाड़ी में कोयल भरा था। लगभग यही स्थान हैं, जहां मंगलवार को हादसा हुआ है। माना जा रहा है, कुछ कर्व के कारण घटना हो जाती है। तेज आवाज ने दहलाया

वृंदावन रोड-आझई रेलवे स्टेशन के मध्य मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरने के दौरान तेज आवाज हुआ। ऐसा लगा कि मानों कहीं धमाका हुआ है। लगा कहीं विस्फोट हुआ है।

चौथी लाइन से संचालन हुआ शुरू

देररात चौथी लाइन से ट्रेन संचालन शुरू किया गया। डाउन मार्ग की होशियारपुर एक्सप्रेस रात 10.05 बजे निकाली गई। आगरा-पलवल पैसेंजर निकाली गई। 10.30 बजे सोगरिया एक्सप्रेस और इसके बाद पंजाब मेल निकाली गई। दिल्ली से आने वाली ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया।



