Yamuna Expressway पर हुए हादसे से लिया सबक, Highway पर दौड़ती ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर लगाए रिफ्लेक्टर

जासं, मथुरा। बलदेव थाना क्षेत्र के Yamuna Expressway पर मंगलवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। ठंड के मौसम में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को देखते हुए पुलिस जाग गई है। एसएसपी के निर्देश पर यातायात सुरक्षा को लेकर अभियान शुरू किया गया।

इसी क्रम में आगरा-दिल्ली हाईवे पर जागरूकता अभियान चलाकर 150 से अधिक ट्रैक्टर-ट्रालियों, स्कूल बसों, टेंपो, लोडर और अन्य वाहनों में रिफ्लेक्टर टेप लगाए गए। ट्रैफिक इंचार्ज शौर्य कुमार ने बताया कि घने कोहरे के कारण अक्सर हाईवे पर चल रहे धीमी गति के वाहनों का समय रहते पता नहीं चल पाता। इससे तेज रफ्तार वाहन उनसे टकरा जाते हैं और गंभीर हादसे हो जाते हैं। खासतौर पर ट्रैक्टर-ट्राली और मालवाहक वाहन पीछे से दिखाई नहीं देते, जो दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बनते हैं।

रिफ्लेक्टर टेप लगने से ऐसे वाहनों की पहचान दूर से ही हो सकेगी और हादसों पर प्रभावी रोक लगेगी। यातायात प्रभारी ने वाहन चालकों को सख्त चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि कोहरे में बिना लाइट, बिना रिफ्लेक्टर और नियमों की अनदेखी कर वाहन चलाने वालों के खिलाफ आगे और सख्त कार्रवाई की जाएगी।