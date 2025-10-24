मथुरा के स्पा सेंटरों में चल रहा था देह व्यापार, पुलिस ने मारा छापा तो छह युवकों के साथ इस हाल में मिली पांच युवतियां
मथुरा पुलिस ने स्पा सेंटरों पर छापा मारकर देह व्यापार का पर्दाफाश किया। छापेमारी में छह युवकों और पांच युवतियों को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, मथुरा। शहर के मध्य विकास बाजार स्थित हर्ष कांप्लेक्स में दो स्पा सेंटरों की आड़ में देह व्यापार का धंधा चल रहा था। पुलिस ने शाम को अचानक छापेमारी की तो अफरातफरी मच गई। पांच युवतियां और छह युवकों को अवैध गतिविधियों में गिरफ्तार किया गया है। आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। संचालक फरार हो गए। पुलिस इनके नाम व पते की जानकारी में जुट गई है।
सीओ सिटी आइपीएस आशना चौधरी ने बताया डैंपियर नगर क्षेत्र के विकास बाजार में लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ स्पा सेंटरों में अवैध और आपत्तिजनक गतिविधियां चल रही हैं। शुक्रवार को कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक विनोद बाबू मिश्रा की टीम के साथ शाम करीब साढ़े पांच बजे हर्ष कांप्लेक्स में संचालित ग्रीन बॉडी स्पा और हैप्पी बॉडी स्पा सेंटरों पर एक साथ छापामार कार्रवाई की गई।
टीम को देखकर पूरे बाजार में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने मौके से पांच युवतियां और छह युवकों को गिरफ्तार कर कोतवाली भेजा गया है। आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। सीओ सिटी ने बताया संचालक अभी फरार हैं। पकड़े गए युवकों और युवतियों से पूछताछ की जा रही है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
बीते दिनों भी पकड़ा था देह व्यापार का कारोबार
सीओ सिटी आशना चौधरी शहरी क्षेत्र में चल रहे देह व्यापार के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई हैं। बीते दिनों कृष्णानगर में दो स्पा सेंटरों पर छापा मारा था। वहां से भी कई युवतियां व युवकों को पकड़ा गया था। इसके अलावा एक अन्य स्पा सेंटर पर भी अब तक कार्रवाई की जा चुकी है। ये तीसरी कार्रवाई है। उनके द्वारा की जा रही सटीक कार्रवाई से अनैतिक कारोबार करने वालों में खलबली मची हुई है।
