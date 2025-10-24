जागरण संवाददाता, मथुरा। शहर के मध्य विकास बाजार स्थित हर्ष कांप्लेक्स में दो स्पा सेंटरों की आड़ में देह व्यापार का धंधा चल रहा था। पुलिस ने शाम को अचानक छापेमारी की तो अफरातफरी मच गई। पांच युवतियां और छह युवकों को अवैध गतिविधियों में गिरफ्तार किया गया है। आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। संचालक फरार हो गए। पुलिस इनके नाम व पते की जानकारी में जुट गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सीओ सिटी आइपीएस आशना चौधरी ने बताया डैंपियर नगर क्षेत्र के विकास बाजार में लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ स्पा सेंटरों में अवैध और आपत्तिजनक गतिविधियां चल रही हैं। शुक्रवार को कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक विनोद बाबू मिश्रा की टीम के साथ शाम करीब साढ़े पांच बजे हर्ष कांप्लेक्स में संचालित ग्रीन बॉडी स्पा और हैप्पी बॉडी स्पा सेंटरों पर एक साथ छापामार कार्रवाई की गई।

टीम को देखकर पूरे बाजार में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने मौके से पांच युवतियां और छह युवकों को गिरफ्तार कर कोतवाली भेजा गया है। आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। सीओ सिटी ने बताया संचालक अभी फरार हैं। पकड़े गए युवकों और युवतियों से पूछताछ की जा रही है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।