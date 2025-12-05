शौर्य दिवस पर छावनी में बदलेगा शाही मस्जिद ईदगाह परिसर, दो सुपर और आठ जोन में बंटा क्षेत्र

जागरण संवाददाता, मथुरा। छह दिसंबर को हिंदू संगठनों के शौर्य दिवस मनाने की घोषणा के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। छह दिसंबर को शाही मस्जिद ईदगाह और श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा। दो सुपर जोन और आठ जोन में बांटे गए क्षेत्र में सात सौ पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है।

इससे पहले ही विभिन्न संगठनों से जुड़े 150 से अधिक लोगों को पुलिस नोटिस जारी कर शांतिभंग में पाबंद कर चुकी है। शुक्रवार को जुमे की नमाज है, ऐसे में हालात को देखते हुए पुलिस चौकसी शुक्रवार से ही हो जाएगी। ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जाएगी।

अयोध्या में विवादित ढांचे की बरसी को लेकर छह दिसंबर को कई हिंदू संगठनों ने शौर्य दिवस मनाने की घोषणा की है। पूर्व के वर्षों में भी हिंदू संगठनों की घोषणा से पुलिस प्रशासन परेशान हो चुका है। अखिल भारत हिंदू महासभा के एक गुट ने जलाभिषेक की घोषणा की है, वहीं एक गुट ने यमुना में दीपदान और पुष्पांजलि करने की घोषणा की है।

इसे लेकर प्रशासन ने व्यापक व्यवस्था की है। गुरुवार को डीआइजी शैलेष कुमार पांडेय ने भी बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। पांच दिसंबर से ही पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा। पूरे क्षेत्र को दो सुपर जोन और आठ जोन में बांटा गया है। आगरा रेंज से पुलिस बल यहां तैनात किया जाएगा।

दो कंपनी पीएसी के साथ ही विभिन्न जिलों से आए करीब 700 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। यह पुलिसबल जन्मस्थान में पहले से चल रही तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था से अलग होंगे। जन्मस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह की ओर जाने वाले हर मार्ग पर पुलिस बल तैनात किया जाएगा।

बिना सघन जांच के कोई भी इन मार्गों पर नहीं जा सकेगा। यही नहीं, आसपास के चौराहे और तिराहों पर भी पुलिस तैनात रहेगी। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पुलिसकर्मी छतों से निगरानी करेंगे। एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि हम लगातार सतर्कता बरत रहे हैं। व्यापक पुलिस बल तैनात किया जाएगा।

डीआइजी ने एसएसपी के संग की पैदल गश्त जासं, मथुरा: गुरुवार शाम डीआइजी शैलेष कुमार पांडेय ने एसएसपी श्लोक कुमार व अन्य पुलिस अधिकारियों और पुलिसबल के साथ डीग गेट, जन्मस्थान के साथ ही मिश्रित आबादी वाले इलाकों में पैदल गश्त की।

