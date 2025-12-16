School Time Change: नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूलों का समय बदला, मथुरा बीएसए का आदेश जारी

जागरण संवाददाता, मथुरा। जिले में दो दिन से घने कोहरे व भीषण सर्दी के चलते नर्सरी से कक्षा आठवीं तक के समस्त बोर्डों के सरकारी, सहायता प्राप्त व निजी विद्यालयों का समय परिवर्तित किया गया है। अब ये विद्यालय सुबह 10 से दाेपहर तीन बजे तक संचालित किए जाएंगे।

20 दिसंबर तक बदला गया है समय डीएम के अनुमोदन से बीएसए रतन कीर्ति द्वारा समय परिवर्तन का आदेश जारी कर दिया गया है। फिलहाल समय परिवर्तन का आदेश 20 दिसंबर तक के लिए किया गया है। छात्रों व शिक्षकों को हो रही परेशानी की वजह से सोमवार को जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ व प्राथमिक शिक्षक संघ ने बीएसए को ज्ञापन दे समय बदलने की मांग की थी।