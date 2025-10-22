Language
    ग्रामीण इलाकों के लिए खुशखबरी, सिंचाई विभाग ने इस काम के लिए मंजूर किए 10.41 करोड़ रुपये

    By Raja Tiwari Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 07:12 AM (IST)

    मथुरा में नहर पटरियों और सर्विस रोड की मरम्मत के लिए सिंचाई विभाग ने 10.41 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इससे मांट, बलदेव, जेवर और बड़ोदा क्षेत्र की सड़कें दुरुस्त होंगी। विभिन्न नहर शाखाओं और रजवाहों पर नवीनीकरण कार्य किया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को आवागमन और कृषि उत्पादों की ढुलाई में सुविधा होगी। यह परियोजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी।

    मथुरा में नहर सड़कों की मरम्मत: ग्रामीणों के लिए खुशखबरी

    जागरण संवाददाता, मथुरा : नहर पटरी और सर्विस रोड पर गड्ढों से गुजरना अब अतीत की बात बन जाएगा। सिंचाई विभाग ने करीब 10.41 करोड़ रुपये इसके लिए मंजूर किए हैं। इस राशि से नहर पटरियां व सड़कों को पक्का किया जाएगा। ये कार्य निचली मांट शाखा के बलदेव सर्विस रोड, ढगेटा नहर, कोरई सर्विस रोड और ऊपरी मांट शाखा के बड़ोदा रजवाह, रसूलपुर, जेवर रजवाह, जट्टारी अल्पिका और पैसाई माइनर पर कराया जाएगा।

    10.41 करोड़ रुपये मंजूर, मांट, बलदेव, जेवर, दघेंटा व बड़ोदा क्षेत्र में सड़कें होंगी दुरुस्त

     

    निचली मांट शाखा खंड गंगनहर पर 61.730 से 64.930 किलोमीटर तक सड़क की मरम्मतीकरण कार्य 44.98 लाख रुपये से होगा। इसी सर्विस रोड पर 124.270 से 128.800 किलोमीटर तक सड़क को 66.82 लाख रुपये से दुरुस्त किया जाएगा। बलदेव सर्विस रोड के 0 से 6.500 किलोमीटर तक मरम्मत कार्य 70.47 लाख रुपये में होगा। दघेंटा नहर के 10.000 से 17.500 किलोमीटर तक सड़क मरम्मत पर 1 करोड़ 7 लाख 81 हजार रुपये खर्च होंगे।

     

    काम पूरा कराने का समय डेढ़ माह तय, अंतिम दौर में टेंडर प्रक्रिया, जल्द शुरू होंगे काम

     

    कोरई सर्विस रोड पर दो हिस्सों (5.200 से 7.000 और 17.000 से 18.600 किमी) की मरम्मत पर 42.96 लाख रुपये का बजट तय हुआ है। ऊपरी मांट शाखा खंड खुर्जा के तहत 0 से 7.400 और 12.200 से 15.200 किमी तक की सड़कों का नवीनीकरण 1.41 करोड़ रुपये से होगा। मांट शाखा की 0 से 3.200 और 6.700 से 11.700 किलोमीटर लंबी सड़कों को 1.45 करोड़ रुपये से सुधारा जाएगा। बड़ोदा राजवाह प्रथम के 22.400 से 26.000 और द्वितीय के 38.050 से 39.700 किलोमीटर के बीच सड़कें 76 लाख रुपये से बनेंगी।

    जेवर रजवाहा के विभिन्न हिस्सों में 1.61 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जट्टारी अल्पिका और मादक अल्पिका की सड़कें भी 38 लाख रुपये से नवीनीकृत की जाएंगी। पैसाई माइनर सर्विस रोड 84.02 लाख रुपये से सुधारे जाएंगे। गांवों में रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी खराब सड़कों से होती थी। नहर पटरी की सड़कें जर्जर होने से किसानों की फसल मंडी तक पहुंचाने में दिक्कतें थीं। अब नवीनीकरण कार्य से न केवल आवागमन आसान होगा, बल्कि कृषि उत्पादों की ढुलाई में भी सुविधा मिलेगी। सड़कें सुधरने से आसपास के गांवों को जिला मुख्यालय और अन्य कस्बों से जोड़ने वाले मार्ग मजबूत होंगे। यह परियोजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने का काम करेगी।

     

    सभी निविदाएं अधीक्षण अभियंता कार्यालय से जारी की गई हैं। अंतिम औपचारिकताएं पूरी होते ही निर्माण एजेंसियों को कार्यादेश जारी होगा। जिसके बाद सड़कों की मरम्मत शुरू होगी। - उमेश कुमार, अधिशासी अभियंता, निचली मांट शाखा गंग नहर मथुरा।