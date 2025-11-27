मथुरा में दर्दनाक हादसा, सड़क पार कर रही चाची-भतीजी को कार ने रौंदा, बच्ची की मृत्यु

संसू, जागरण, चौमुहां (मथुरा)। सड़क पार करते समय मथुरा-वृंदावन मार्ग पर गुरुवार दोपहर दो बजे अज्ञात वाहन ने चाची और भतीजी को रौंद दिया।

हादसे को देख आसपास के लोगों ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने आठ वर्षीय भतीजी को मृत घोषित कर दिया। वहीं महिला का उपचार जारी है।

अहिल्यागंज निवासी पुष्पा अपनी आठ वर्षीय भतीजी दिव्या के साथ गुरुवार दोपहर दो बजे सड़क पार कर रही थी। तभी वृंदावन से मथुरा की ओर से आ रही एक अज्ञात कार ने उन दोनों को रौंद दिया। इसमें भतीजी दिव्या की मृत्यु हो गई।