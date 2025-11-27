Language
    मथुरा में दर्दनाक हादसा, सड़क पार कर रही चाची-भतीजी को कार ने रौंदा, बच्ची की मृत्यु

    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 10:18 PM (IST)

    मथुरा में एक दर्दनाक हादसे में, सड़क पार कर रही चाची-भतीजी को एक कार ने टक्कर मार दी, जिससे बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    सांकेतिक तस्वीर।

    संसू, जागरण, चौमुहां (मथुरा)। सड़क पार करते समय मथुरा-वृंदावन मार्ग पर गुरुवार दोपहर दो बजे अज्ञात वाहन ने चाची और भतीजी को रौंद दिया।

    हादसे को देख आसपास के लोगों ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने आठ वर्षीय भतीजी को मृत घोषित कर दिया। वहीं महिला का उपचार जारी है।

    अहिल्यागंज निवासी पुष्पा अपनी आठ वर्षीय भतीजी दिव्या के साथ गुरुवार दोपहर दो बजे सड़क पार कर रही थी। तभी वृंदावन से मथुरा की ओर से आ रही एक अज्ञात कार ने उन दोनों को रौंद दिया। इसमें भतीजी दिव्या की मृत्यु हो गई।

    जबकि पुष्पा गंभीर घायल हैं। नयति चौकी प्रभारी निशांत पायल ने बताया कि प्रार्थना-पत्र मिलने पर मुकदमा दर्ज करके अज्ञात कार चालक की तलाश की जाएगी।