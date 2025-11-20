मथुरा में कैंटर ने युवक को कुचला, मौके पर हुई दर्दनाक मौत

संवाद सूत्र, जागरण, बलदेव। जुगसना मार्ग पर शाम छह बजे तेज रफ्तार कैंटर ने सड़क पर साइड में खड़े युवक को कुचल दिया। इससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई।

मथुरा प्रसाद निवासी छोली अपने भतीजे मनोज के साथ भांजी का रिश्ता पक्का करने हाथरस देहात में गए थे। लौटते वक्त बुधवार शाम छह बजे जुगसना स्थित बैंक के समीप बाइक रोककर दुकान से परचून का सामान खरीदने लगे। बलदेव की ओर से आ रहे तेज रफ्तार कैंटर ने अनियंत्रित होकर मथुरा प्रसाद को कुचल दिया।