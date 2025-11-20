मथुरा में कैंटर ने युवक को कुचला, मौके पर हुई दर्दनाक मौत
मथुरा में एक कैंटर ने सड़क पर खड़े युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है और सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है।
संवाद सूत्र, जागरण, बलदेव। जुगसना मार्ग पर शाम छह बजे तेज रफ्तार कैंटर ने सड़क पर साइड में खड़े युवक को कुचल दिया। इससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई।
मथुरा प्रसाद निवासी छोली अपने भतीजे मनोज के साथ भांजी का रिश्ता पक्का करने हाथरस देहात में गए थे। लौटते वक्त बुधवार शाम छह बजे जुगसना स्थित बैंक के समीप बाइक रोककर दुकान से परचून का सामान खरीदने लगे। बलदेव की ओर से आ रहे तेज रफ्तार कैंटर ने अनियंत्रित होकर मथुरा प्रसाद को कुचल दिया।
भतीजे मनोज के हल्की चोट आई है। चालक-परिचालक कैंटर को छोड़कर फरार हो गए। मृतक मजदूरी करता था। वह अपने पीछे पत्नी, तीन बेटे व दो बेटियों को छोड़ गया है। बलदेव थाना प्रभारी रंजना सचान ने बताया कि कैंटर को जब्त कर लिया है। प्रार्थना-पत्र मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
