Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मथुरा में कैंटर ने युवक को कुचला, मौके पर हुई दर्दनाक मौत

    By Ravi Prakash Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 10:23 AM (IST)

    मथुरा में एक कैंटर ने सड़क पर खड़े युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है और सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र, जागरण, बलदेव। जुगसना मार्ग पर शाम छह बजे तेज रफ्तार कैंटर ने सड़क पर साइड में खड़े युवक को कुचल दिया। इससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई।

    मथुरा प्रसाद निवासी छोली अपने भतीजे मनोज के साथ भांजी का रिश्ता पक्का करने हाथरस देहात में गए थे। लौटते वक्त बुधवार शाम छह बजे जुगसना स्थित बैंक के समीप बाइक रोककर दुकान से परचून का सामान खरीदने लगे। बलदेव की ओर से आ रहे तेज रफ्तार कैंटर ने अनियंत्रित होकर मथुरा प्रसाद को कुचल दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भतीजे मनोज के हल्की चोट आई है। चालक-परिचालक कैंटर को छोड़कर फरार हो गए। मृतक मजदूरी करता था। वह अपने पीछे पत्नी, तीन बेटे व दो बेटियों को छोड़ गया है। बलदेव थाना प्रभारी रंजना सचान ने बताया कि कैंटर को जब्त कर लिया है। प्रार्थना-पत्र मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।