    मथुरा में प्रॉपर्टी डीलर के इकलौते बेटे ने खुद को गोली से उड़ाया, 25 दिन पहले हुई थी शादी

    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 11:49 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, मथुरा। शहरी क्षेत्र में प्रापर्टी डीलर के इकलौते पुत्र ने रविवार शाम पांच बजे कमरे में तमंचे से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली की आवाज सुनकर स्वजन कमरे में पहुंचे तो खून से लथपथ पुत्र को देख होश उड़ गए। पुलिस ने आत्महत्या के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

    सदर थाना क्षेत्र के नैनापुरम कालोनी के रहने वाले मुकेश प्रापर्टी का काम करते थे। करीब तीन वर्ष पूर्व उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। घर वह अपने पुत्र रोहित के साथ रहते थे। 25 दिन पूर्व नवंबर में उन्होंने पुत्र की धूमधाम से शादी की थी। रविवार शाम पांच बजे रोहित ने अपने कमरे में कनपटी पर तमंचा सटाकर खुद को गोली मार ली।

    उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। आवाज सुनकर स्वजन कमरे की तरफ भागे, जहां रोहित को खून से लथपथ देख उनकी चीख निकल पड़ी। सदर थाना प्रभारी अश्वनी कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि मृत्यु के कारणों की जांच की जा रही है।

    स्कूल परिसर में पेड़ पर लटका मिला ठेकेदार का शव

    कस्बे के नगर पालिका बालक इंटर कालेज परिसर में खड़े पेड़ पर एक युवक का शव लटका मिला। मृतक की पहचान कमलेश निवासी मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। वह कोसीकलां में रहकर कालेज परिसर में कक्ष निर्माण कार्य ठेका पर करा रहा था। रविवार सुबह आठ बजे एक चाय विक्रेता की नजर पेड़ से लटक रहे शव पर पड़ी। थाना प्रभारी अजय कौशल ने बताया कि प्रथमदृष्टया सामने आया कि ठेकेदार ने आत्महत्या की है। मामले की जांच की जा रही है।

    युवक ने की आत्महत्या, बिना सूचना किया अंतिम संस्कार

    जैंत थाना क्षेत्र के गांव अक्रूर स्थित हाशानंद गोशाला के समीप जंगल में रविवार सुबह सात बजे हरिया उर्फ हरिशचंद्र का पेड़ पर शव लटका मिला। स्वजन ने पुलिस को सूचना दिए बिना शव का अंतिम संस्कार कर दिया। जैंत थाना प्रभारी उमेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि जांच की जा रही है।