    UP Police Transfer: एसएसपी श्लोक कुमार ने मथुरा पुलिस में किया बड़ा फेरबदल, 16 दारोगाओं का ट्रांसफर

    By jitendra kumar gupta Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 08:34 AM (IST)

    मथुरा के एसएसपी ने 16 दारोगा का तबादला किया है जिनमें से एक को मांट कस्बा चौकी का प्रभारी बनाया गया है। बरसाना गोवर्धन रिफाइनरी राया फरह मगोर्रा बलदेव महावन और नौहझील थानों में भी कई उप निरीक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। यह फेरबदल पुलिस प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए किया गया है।

    मथुरा के एसएसपी हैं श्लोक कुमार। जागरण

    जागरण संवाददाता, मथुरा। एसएसपी ने आदेश जारी करके 16 दारोगा को इधर-उधर किए हैं। इनमें एक को मांट कस्बा चौकी प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है।

    एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि बरसाना थाने के उप निरीक्षक मयंक को थाना गोविंदनगर, सूरज कुमार को गोविंद नगर से बरसाना, अंकुश चौधरी को नौहझील से जैंत, शिवम कुमार को जैंत से नौहझील, स्वाती को बरसाना से रिफाइनरी भेजा है।

    रिफाइनरी से बरसाना मोनालिसा का ट्रांसफर

    मोनालिसा को रिफाइनरी से बरसाना, अमन को राया से फरह, राज वर्मा को फरह से राया, आकाश चौधरी को बरसाना से मगोर्रा, हरेंद्र कुमार को बरसाना से मगोर्रा, आकाश कुमार को गोवर्धन से मांट कस्बा चौकी प्रभारी, प्रदीप कुमार को मांट से गोवर्धन, विनीत को बलदेव से महावन, लोकेश को महावन से बलदेव, अमन उज्जवल को गोवर्धन से नौहझील और कपिल कुमार का नौहझील से थाना गोवर्धन स्थानांतरण किया है।