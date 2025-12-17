पहलवान की हत्या को अखाड़े जा रहे थे चुटिया गैंग के बदमाश, रास्ते में हो गई पुलिस से मुठभेड़; तीन Shooters गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मथुरा। मारपीट का बदला लेने के लिए पीपल वाले अखाड़ा के पहलवान की हत्या करने जा रहे चुटिया गिरोह के शूटरों की मंगलवार रात सवा एक बजे पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने तीन बदमाशों को दबोच लिया, लेकिन दो बदमाश भागने में कामयाब हो गए।

पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से तीन तमंचे, नौ कारतूस और एक कार बरामद की गई है। शातिरों के खिलाफ विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। कोतवाल विनोद बाबू मिश्र को मंगलवार रात को कुछ बदमाशों के संदिग्ध हालत में घूमने की सूचना मिली थी। इस पर वह पुलिस बल के साथ पीपल वाले अखाड़ा के पास बदमाशों की घेराबंदी शुरू की।

कार से आए बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ में पुलिस ने जन्मभूमि लिंक रोड ट्रांसफारमर वाली गली निवासी राहुल, कैलाश नगर अमरनाथ स्कूल के पीछे रहने वाले अभिषेक और जैंत थाना क्षेत्र के नगला घिसा निवासी विजय सिंह को दबोच लिया।

जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर दो बदमाश मानवेंद्र गुर्जर और दिनेश भागने में कामयाब हो गए। थाने में प्रेसवार्ता के दौरान सीओ केजेएस व क्राइम अनिल कुमार कपरवान ने बताया कि पकड़े गए तीनों शातिर चुटिया गिरोह के शूटर हैं।