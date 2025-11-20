Mathura News: तेज रफ्तार एसयूवी ने 3 लोगों को रौंदा, एक महिला की दर्दनाक मौत
मथुरा में एक तेज रफ्तार एसयूवी ने तीन लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। दो अन्य घायल हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। गाड़ी चालक वाहन को छोड़कर मौके से फरार हो गया जबकि पुलिस ने एसयूवी में सवार एक व्यक्ति को पकड़ लिया है।
संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन (मथुरा)। प्रेम मंदिर के समीप गुरुवार तड़के एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें दर्शन को आई पलवल निवासी महिला की मौत हो गई, जबकि उसकी बेटी और रिश्ते की एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई।
हादसा करने वाली एसयूवी गाड़ी यूपी 80 जीए 8709 बताई जा रही है। हादसे के बाद गाड़ी चालक फरार हो गया, जबकि गाड़ी में बैठे शख्स को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है।
घटना गुरुवार तड़के साढ़े तीन बजे प्रेम मंदिर के समीप सुनरख मार्ग पर उस समय हुई, जब 38 वर्षीय मृतका कृष्णा सुबह अपनी 12 वर्षीय बेटी प्राची को सड़क किनारे उल्टी कराने के लिए रोककर संभाल रही थी। उसी दौरान उनके साथ साली की बेटी 22 वर्षीय राजबाला भी मौजूद थी। तभी तेज रफ्तार से आई एसयूवी कार ने तीनों को रौंद दिया। जिससे सभी गंभीर रूप से घायल हो गईं।
इलाज के लिए ले जाते समय कृष्णा ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जबकि प्राची और राजबाला का उपचार अस्पताल में जारी है। हादसे के बाद गाड़ी चालक वाहन को छोड़कर मौके से फरार हो गया। गाड़ी में सवार आगरा के अकबरपुर निवासी व्यक्ति राजकुमार पुलिस के हाथ लग गया है।
थाना प्रभारी संजय पांडे ने बताया कि फरार चालक की पहचान की जा रही है और उसकी तलाश में पुलिस की टीम दबिश दे रही है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। विधिक कार्रवाई जारी है।
