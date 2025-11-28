Language
    गजब...सड़क पर रात गुजारने वालों को रैन बसेरे में मिलेगा Wi-Fi और लॉकर, CM UP के निर्देश पर नगर निगम ने की स्मार्ट तैयारी

    By Viveka Nand Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 08:33 PM (IST)

    मथुरा नगर निगम ने सर्दियों में बेघर लोगों को ठंड से बचाने के लिए स्मार्ट रैन बसेरे बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इन बसेरों में वाई-फाई, लॉकर और शुद्ध पेयजल जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार, मथुरा और वृंदावन में कुल 13 रैन बसेरे बनाए जाएंगे, जिनमें से 10 अस्थायी होंगे। प्रवेश के लिए आधार कार्ड दिखाना होगा।

    मथुरा नगर निगम इस तरह के रैन बसेरे तैयार करा रहा है, जहां गैस हीटर भी होगा।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। सर्दियों की दस्तक के साथ योगी सरकार ने बेघर व जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचाने के लिए स्मार्ट रैन बसेरे बनाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत नगर निगम ने बसेरे बनाने की तैयारी तेज कर दी हैं।

    इन बसेरों में आधुनिक सुविधाएं होंगी। Wi-Fi के साथ लाकर सुविधा भी होगी। वहीं पीने के लिए शुद्ध पेयजल मिलेगा।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे न सोए और ठंड से किसी नागरिक को परेशानी न हो। नगर निगम मथुरा व वृंदावन जोन में कुल 13 रैन बसेरों की व्यवस्था करेगा।

    इनमें तीन स्थायी नगला कोलू, बंगाली घाट व भूतेश्वर रेलवे स्टेशन पर बनेंगे। शेष 10 अस्थाई रैन बसेरों में सात मथुरा व तीन वृंदावन जोन में बनेंगे।

    ये गोवर्धन चौराहा, भूतेश्वर तिराहा, नया बस स्टैंड, जिला अस्पताल परिसर, रेलवे स्टेशन, अटला चुंगी और वृंदावन की जादौन पार्किंग में बनना प्रस्तावित हैं।

    अपर नगर आयुक्त सौरभ सिंह ने बताया, रैन बसेरों में मुफ्त वाइफाइ, महिला व पुरुषों के लिए अलग-अलग चेंजिंग रूम व कीमती सामान रखने के लिए लाकर की सुविधा होगी। संचालन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अभियंताओं की विशेष ड्यूटी लगाई जाएगी।

    जो बिजली, पानी व सफाई जैसी सुविधाओं के संचालन पर नजर रखेंगे। इनमें प्रवेश आधार कार्ड दिखाकर होगा।