घर के बाहर भाई के साथ टहलती युवती से अश्लील हरकत, मारपीट के बाद कपड़े फाड़ डाले

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन (मथुरा)। गुरुकुल क्षेत्र में अपने घर के बाहर टहलते भाई बहन को देखकर नामजद युवकों ने युवती के साथ अश्लील इशारे व फब्तियां कसना शुरू कर दिया। ये देख साथ टहल रहे भाई व युवती ने विरोध किया तो आरोपितों ने उनके साथ मारपीट कर डाली और युवती के कपड़े भी फाड़ दिए।

पीड़ित भाई ने कोतवाली में तीन लोगों को नामजद करते अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी है।

कोतवाली क्षेत्र के गुरुकुल मार्ग स्थित राधानिवास निवासी हेमंत पवार ने दर्ज करवाए मुकदमे में कहा है बुधवार की शाम करीब छह बजे वह अपनी बहन के साथ घर के बाहर गुरुकुल मैदान में टहल रहे थे।

इसी दौरान रोहित सैनी, देवेश उर्फ गप्पू निवासी गुरुकुल के पीछे कालोनी में तथा दोनों की मौसी का लड़का व दो अज्ञात लड़कों ने बहन को देखते ही अश्लील फब्तियां कसना व अश्लील इशारे करना शुरू कर दिया। जब दोनों ने विरोध किया तो सभी ने एकराय होकर लात घूसों से पिटाई कर दी।