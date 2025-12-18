Language
    घर के बाहर भाई के साथ टहलती युवती से अश्लील हरकत, मारपीट के बाद कपड़े फाड़ डाले

    By Vipin Parashar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 07:51 PM (IST)

    मथुरा के वृंदावन में एक युवती अपने भाई के साथ टहल रही थी, तभी कुछ युवकों ने उससे अश्लील हरकतें कीं और विरोध करने पर मारपीट की। आरोपियों ने युवती के कप ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन (मथुरा)। गुरुकुल क्षेत्र में अपने घर के बाहर टहलते भाई बहन को देखकर नामजद युवकों ने युवती के साथ अश्लील इशारे व फब्तियां कसना शुरू कर दिया। ये देख साथ टहल रहे भाई व युवती ने विरोध किया तो आरोपितों ने उनके साथ मारपीट कर डाली और युवती के कपड़े भी फाड़ दिए।

    पीड़ित भाई ने कोतवाली में तीन लोगों को नामजद करते अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी है।

    कोतवाली क्षेत्र के गुरुकुल मार्ग स्थित राधानिवास निवासी हेमंत पवार ने दर्ज करवाए मुकदमे में कहा है बुधवार की शाम करीब छह बजे वह अपनी बहन के साथ घर के बाहर गुरुकुल मैदान में टहल रहे थे।

    इसी दौरान रोहित सैनी, देवेश उर्फ गप्पू निवासी गुरुकुल के पीछे कालोनी में तथा दोनों की मौसी का लड़का व दो अज्ञात लड़कों ने बहन को देखते ही अश्लील फब्तियां कसना व अश्लील इशारे करना शुरू कर दिया। जब दोनों ने विरोध किया तो सभी ने एकराय होकर लात घूसों से पिटाई कर दी।

    रोहित ने हेमंत के सिर पर प्रहार कर घायल कर दिया। हर्ष देवेश ने पीड़ित की बहन के कपड़े फाड़ दिए। शोर सुनकर आसपास के लोग घटना स्थल पर पहुंचे। तो पीड़ितों को जान से मारने की धमकी देकर आरोपित भाग खड़े हुए। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।