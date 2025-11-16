यूपी के इस जिले में स्टेडियम का रास्ता साफ, शासन से 4.92 करोड़ रुपये स्वीकृत; जल्द होगा निर्माण
मथुरा के राजकीय विद्यालय में इंडोर स्टेडियम बनाने के लिए 4.92 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। 2500 वर्ग मीटर में बनने वाले इस स्टेडियम में बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस जैसे खेल खेले जा सकेंगे। छात्रों को खेल गतिविधियों में आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा यह पहल की जा रही है, जिससे उनमें प्रतिस्पर्धा और टीमवर्क की भावना विकसित होगी। स्टेडियम में आधुनिक सुविधाएँ भी उपलब्ध होंगी।
जागरण संवाददाता, मथुरा। माध्यमिक विद्यालयों में खेल गतिविधियों काे बढ़ावा देने को इनडोर स्टेडियम का रास्ता साफ हो गया है। राजकीय विद्यालय के प्रांगण में बनने वाले स्टेडियम के लिए 4.92 करोड़ रुपये स्वीकृत हो गए हैं।
बास्केट बाल, बाक्सिंग, टेबल टेनिस आदि खेल हो सकेंगे। फिटनेस सेंटर होगा। स्टेडियम का निर्माण करीब 2500 वर्ग मीटर जगह में होगा। आवास विकास परिषद द्वारा स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा।
सरकार पढ़ाई के साथ छात्रों को खेल गतिविधियों में आगे लाने के लिए सुविधा प्रदान कर रही है। खेलों को शिक्षा का अंग बनाया जा रहा है। प्रतिस्पर्धात्मक भावना, टीमवर्क और नेतृत्व क्षमता को विकसित किया जा रहा है।
खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राजकीय विद्यालयों में इनडोर मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, ताकि आधुनिक व टिकाऊ खेल संरचना तैयार की जा सके। स्टेडियम का निर्माण करीब 2500 वर्ग मीटर जगह में होगा।
मिनी स्टेडियम में शौचालय और पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। वेटिंग रूम का निर्माण भी होगा। चेंजिंग रूम होंगे, ताकि छात्राओं को परेशानी न हो। फिटनेस सेंटर भी तैयार किया जाएगा। दीवारों पर खेल और शिक्षा को बढ़ावा देने के संदेश होंगे। बिजली की बेहतर व्यवस्था होगी, ताकि खेल गतिविधियां कराने में किसी तरह की परेशानी न आए।
इस स्टेडियम से छात्र-छात्राओं को खेल में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। स्टेडियम में सुविधा भी खेल के प्रति छात्र-छात्राओं को आकर्षित करेंगी। राजकीय विद्यालय के प्रांगण में स्टेडियम के निर्माण की तैयारी चल रही हैं। 2500 वर्ग मीटर जगह में आवास विकास स्टेडियम का निर्माण कराएगा।
यह हो सकेंगे खेल
हैंडबाल, बास्केट बाल, वालीबाल, बेडमिंटन, कुश्ती, कबड्डी, टेबल टेनिस, बाक्सिंग, जूडो कराटे।
