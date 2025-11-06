यूपी के इस जिले में हाईवे स्थित बस अड्डे के लिए मार्ग बनाने का रास्ता साफ, भूमि का अधिग्रहण भी शुरू
मथुरा में हाईवे स्थित जयसिंह पुरा बस स्टैंड पर बसों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए पराग डेयरी की भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। 4.19 करोड़ रुपये की लागत से 1470 वर्ग मीटर भूमि का अधिग्रहण होगा, जिससे दिल्ली, हरियाणा, और राजस्थान के लिए बसों का संचालन बेहतर हो सकेगा। ओवरब्रिज के कारण बसों को आने-जाने में दिक्कत होती है, जिसके समाधान के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।
जागरण संवाददाता, मथुरा। हाईवे स्थित जयसिंह पुरा बस स्टैंड पर बसों के आवागमन को बेहतर करने का रास्ता इस हफ्ते साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम पराग डेयरी की भूमि की इसी हफ्ते रजिस्ट्री कराएगा। इस कार्य पर 4.19 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। ओवरब्रिज के कारण बस स्टैंड जाने में बसों को दिक्कत होती है। पराग डेयरी की 1470 वर्ग मीटर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। एक-दो दिन में तारीख तय कर ली जाएगी।
स्टेट बैंक-भूतेश्वर तिराहा मार्ग पर नया बस अड्डा है। इस मार्ग पर जाम की समस्या रहती है।इस समस्या के समाधान को हाईवे पर बस अड्डे का प्रस्ताव किया गया। वर्ष 2017 में बस स्टैंड का शिलान्यास हुआ। बस अड्डा 2022 में बनकर तैयार हुआ। पांच एकड़ भूमि में 17 करोड़ की लागत से बस स्टैंड का निर्माण हुआ है।
हाईवे बस अड्डे के निकट ओवरब्रिज है, इस कारण बसों के आवागमन में दिक्कत आती है।बसों को सर्विस लेन से आना होता है। दिल्ली की तरफ से आने वाली और आगरा की तरफ जाने वाली बसों को अंडरपास से निकलना पड़ता है।
बसों को आवागमन में परेशानी न हो और बस सीधे अंडरपास से बस अड्डे में जा सकें, इसके लिए पराग डेयरी की 1470 वर्ग मीटर भूमि का अधिग्रहण होगा। यह 10 मीटर चौड़ी और 147 मीटर लंबी है। एआरएम एमएम शर्मा ने बताया कि पराग डेयरी की भूमि की रजिस्ट्री कराने के लिए शासन से सहमति मिल गई है। इसी हफ्ते रजिस्ट्री कराई जानी है।
इन प्रदेशों में किया जा रहा है बस संचालन
मथुरा : हाईवे स्थित बस अड्डे से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के लिए बसों का संचालन किया जा रहा है। इस बस अड्डे से ज्यादा से ज्यादा बस संचालन पर निगम जोर दे रहा है।
