मथुरा में मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे, चौथी लाइन से ट्रेनों का संचालन शुरू कराया







मथुरा अपने परिचित से मिलने एवं दर्शन करने आए थे। हमें झांसी जाना था। झांसी जाने के लिए जंक्शन स्टेशन पर पहुंचे। जो मिलती उसमें सवार होते कि मालगाड़ी के डिब्बे उतरने की सूचना मिली। ट्रैक बाधित होने से ट्रेनों का संचालन थम गया है। स्टेशन पर इंतजार करना पड़ रहा है। -मुल्लू कुशवाहा, खजुराहो।





जलेसर एटा से मथुरा आए थे। वापस लौटना था। मालगाड़ी के डिब्बे उतर जाने से कोई ट्रेन नहीं मिल रही है। इस समय में बस भी नहीं मिलेगी, इंतजार ही करना पड़ेगा। इसके कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घर वाले फोन कर रहे हैं। अब संचालन शुरू होने पर ही घर जा सकेंगे। -भूपेंद्र जलेसर, (एटा)





मथुरा में मंदिरों के दर्शन करने परिवार के साथ आए थे। आगरा वापस जाने के लिए जंक्शन पर पहुंचे, तभी पता चला कि मालगाड़ी के डिब्बे उतरने से ट्रैक बाधित हो गया है। पूछताछ केंद्र पर बात की तो कब तक आवागमन चालू होगा, कोई सही जानकारी नहीं दे पा रहा है। कुछ देर में ट्रेन नहीं मिली तो बस से जाना पड़ेगा। -राजेश कुमार, आगरा।





इंदौर से मथुरा दर्शन करने आए थे। दर्शन करने के बाद वापस जाने के लिए जंक्शन स्टेशन पर पहुंचकर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी हादसा होने की जानकारी हुई। इसके कारण घंटों देरी से गंतव्य को पहुंच सकेंगे। तमाम लोग ट्रेनों का संचालन प्रभावित होने से रेलवे स्टेशन पर डेरा जमाए हुए हैं। -चंद्रेश मिश्रा, इंदौर।