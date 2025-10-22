Language
    मथुरा में मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे, चौथी लाइन से ट्रेनों का संचालन शुरू कराया

    By Vineet Kumar Mishra Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 09:47 AM (IST)

    मथुरा के वृंदावन रेलवे मार्ग पर कोयला से भरी मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे डाउन रेलवे लाइन बाधित हो गई। इस घटना के कारण कई ट्रेनें प्रभावित हुईं और यात्रियों को जंक्शन स्टेशन पर भारी भीड़ का सामना करना पड़ा। कुछ यात्रियों ने बसों से अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान किया, जबकि अन्य ट्रेनों के संचालन का इंतजार करते रहे। रेलवे अधिकारी मार्ग को दुरुस्त करने में लगे रहे।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। मथुरा से दिल्ली जा रही डाउन रेलवे लाइन पर मालगाड़ी बेपटरी होने से यात्रियों की मुश्किल बढ़ गई। दो घंटे तक डाउन लाइन पूरी तरह बाधित रही। दो घंटे बाद चौथी लाइन से ट्रेनों का संचालन शुरू कराया गया। इस हादसा के कारण एक दर्जन के करीब ट्रेनें प्रभावित रहीं। इसके कारण यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ गया। यात्री जंक्शन स्टेशन पर डेरा जमाए रहे। थोड़ी दूरी के लोग बसों के माध्यम से गंतव्य के लिए रवाना हो गए।

    वृंदावन रेलवे मार्ग पर पटरी से उतरे कोयला से भरी मालगाड़ी के डिब्बे, दौड़े अधिकारी

     

    मंगलवार रात आठ बजे तक सब कुछ ठीक था। रात 8.05 बजे कोयला लेकर मथुरा से दिल्ली की ओर जा रही मालगाड़ी वृंदावन रेलवे स्टेशन और आझई रेलवे स्टेशन के समीप बेपटरी हो गई। एक-एक कर कुछ सेकेंड में 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। इसके कारण डाउन रेलवे लाइन प्रभावित हो गई।

     

    ट्रेनों का संचालन ठप होने से जंक्शन रेलवे स्टेशन पर लगी रही यात्रियों की भीड़

     

    कंट्रोल रूम से रेलवे अधिकारियों को खबर मिली तो वे घटनास्थल की ओर दौड़ लिए। क्रेन की मदद से डिब्बों को सीधा करने का काम कराया गया है। ट्रेनों का संचालन पूरी तरह बंद होने से जंक्शन पर मौजूद रेल यात्री टेंशन में आ गए। अनेक यात्री पूछताछ केंद्र पर ट्रैक संचालन शुरू होने के बारे में जानकारी करते नजर आए। जंक्शन पर यात्रियों की भीड़ जमा हो गई। इसके कारण लोगों को गंतव्य को जाने में देरी का सामना करना पड़ गया।




    मथुरा अपने परिचित से मिलने एवं दर्शन करने आए थे। हमें झांसी जाना था। झांसी जाने के लिए जंक्शन स्टेशन पर पहुंचे। जो मिलती उसमें सवार होते कि मालगाड़ी के डिब्बे उतरने की सूचना मिली। ट्रैक बाधित होने से ट्रेनों का संचालन थम गया है। स्टेशन पर इंतजार करना पड़ रहा है। -मुल्लू कुशवाहा, खजुराहो।


    जलेसर एटा से मथुरा आए थे। वापस लौटना था। मालगाड़ी के डिब्बे उतर जाने से कोई ट्रेन नहीं मिल रही है। इस समय में बस भी नहीं मिलेगी, इंतजार ही करना पड़ेगा। इसके कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घर वाले फोन कर रहे हैं। अब संचालन शुरू होने पर ही घर जा सकेंगे। -भूपेंद्र जलेसर, (एटा)


    मथुरा में मंदिरों के दर्शन करने परिवार के साथ आए थे। आगरा वापस जाने के लिए जंक्शन पर पहुंचे, तभी पता चला कि मालगाड़ी के डिब्बे उतरने से ट्रैक बाधित हो गया है। पूछताछ केंद्र पर बात की तो कब तक आवागमन चालू होगा, कोई सही जानकारी नहीं दे पा रहा है। कुछ देर में ट्रेन नहीं मिली तो बस से जाना पड़ेगा। -राजेश कुमार, आगरा।


    इंदौर से मथुरा दर्शन करने आए थे। दर्शन करने के बाद वापस जाने के लिए जंक्शन स्टेशन पर पहुंचकर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी हादसा होने की जानकारी हुई। इसके कारण घंटों देरी से गंतव्य को पहुंच सकेंगे। तमाम लोग ट्रेनों का संचालन प्रभावित होने से रेलवे स्टेशन पर डेरा जमाए हुए हैं। -चंद्रेश मिश्रा, इंदौर।