    मथुरा रेल हादसा: 13 घंटे में ट्रैक से हटाए मालगाड़ी के पलटे 12 डिब्बे, आतंकी साजिश की भी जांच

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 10:11 AM (IST)

    मथुरा में मालगाड़ी के 12 डिब्बे पलटने से रेल यातायात बाधित हुआ। रेलवे ने 13 घंटे में ट्रैक को साफ कर दिया। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है, जिसमें आतंकी साजिश की आशंका भी शामिल है। अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बचाव कार्य शुरू किया और ट्रैक की मरम्मत की गई। पुलिस और खुफिया एजेंसियां हर पहलू पर जांच कर रही हैं।

    मथुरा में मालगाड़ी के पलटे डिब्बे हटाने का काम।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। वृंदावन रोड और आझई रेलवे स्टेशन के बीच मंगलवार की रात मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतरने के कारण रेल संचालन प्रभावित है। 13 घंटों में क्रेन व बुलडोजर की सहायता से पटरी पर पलटे डिब्बों को हटाया जा सका। इसके बाद ट्रेक की मरम्मत का कार्य चल रहा है।

    करीब दो घंटे में ट्रेन का संचालन पूरी तरह सामान्य हो सकेगा। रात्रि से ही अधिकारी राहत कार्य में जुटे हुए हैं। इसके कारण यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

     

    कपलिंग खुलने के कारण माना जा रहा घटना

     

    मंगलवार की रात 8.03 बजे वृंदावन रोड-अझई रेलवे स्टेशनों के मध्य दिल्ली की तरफ जा रही कोयला से भरी मालगाड़ी पटरी से उतर गई। 12 डिब्बे पटरी से उतरकर पलट गए। इससे अप, डाउन, थर्ड लाइन प्रभावित हुईं। प्रथमदृष्टया माना जा रहा है, डिब्बों की कपलिंग खुलने के कारण घटना हुई है। गाड़ी का इंजन गाड़ी से अलग होकर आगे खड़ा हो गया। डिब्बे पटरी से उतरने के कारण रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया। ओचएचई टूट गई और स्लीपर भी क्षतिग्रस्त हुए।

    गाड़ियां प्रभावित

     

    अप रूट की मेवाड़, हरिद्वार-बांद्रा एक्सप्रेस, उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, केरला एक्सप्रेस, कर्नाटक एक्सप्रेस प्रभावित हुई। डाउन रूट की नंदादेवी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस प्रभावित हुई। डाउन रूट की पंजाब मेल रात 8.20 और सोगरिया एक्सप्रेस रात 8.15 बजे जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आकर खड़ी हो गईं। दिल्ली की तरफ से अंतिम गाड़ी शाम 7.15 बजे गोंडवाना एक्सप्रेस निकली। स्टेशन पर यात्रियों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क खोली गई।

     

    चौथी लाइन से निकाली ट्रेन

     

    चौथी लाइन से वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन पर खड़ी आगरा-पलवल पैसेंजर को रात 10.10 बजे के करीब निकाला गया। देर रात तक रेलवे ट्रैक को सही करने का कार्य चल रहा था। क्रेन व बुलडोजर की मदद से डिब्बों को हटाए जाने का कार्य शुरू हुआ, जो सुबह छह बजे पूरा हो सका। इसके बाद ट्रैक की मरम्मत का कार्य शुरू हुआ। करीब चार बजे घंटे में ट्रैक की मरम्मत कराई जा सकी। अब ट्रैक पर ट्रायल शुरू किए जाने की तैयारी चल रही है। इसके कारण यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

     

    आतंकी साजिश तो नहीं, की हो रही जांच

     

    इसी स्थान पर बीते वर्ष सितंबर में भी रात्रि में मालगाड़ी के 25 डिब्बे उतरे थे। 13 घंटे में रेल संचालन शुरू हो सका था। मंगलवार को इसी स्थान पर मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरने के बाद आतंकी साजिश की आशंका पर रातभर आरपीएफ व जीआरपी जांच में जुटी रही। रेलवे ट्रैक एवं आसपास क्षेत्र में भ्रमण किया गया।