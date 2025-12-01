जिस पर किया भरोसा, वो प्रेमी निकला शादीशुदा; प्रेमिका का मथुरा में सड़क पर हाईवोल्टेज ड्रामा
मथुरा में एक महिला ने अपने प्रेमी के शादीशुदा होने का पता चलने पर सड़क पर हंगामा किया। महिला का आरोप है कि प्रेमी ने उसे धोखा दिया और दस साल तक कुंवारा बताकर उसके साथ रहा। जब उसे प्रेमी की शादीशुदा होने की जानकारी हुई तो उसने विरोध किया। पुलिस के अनुसार, इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है।
जागरण संवाददाता, मथुरा। प्रेमी के शादीशुदा निकलने पर रविवार रात आठ बजे कैंट रेलवे स्टेशन के समीप सड़क पर प्रेमिका ने आधे घंटे तक हाईवोल्टेज ड्रामा किया। इससे लोगों की भीड़ जुट गई।
प्रेमी उसे मनाने की कोशिश करते हुए आटो में बैठाने की गुहार लगाता रहा। हालांकि कुछ देर बाद दोनों शांत होकर चले गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।
कोतवाली थाना क्षेत्र के कैंट रेलवे स्टेशन के समीप सड़क पर रविवार रात आठ बजे एक महिला आटो में बैठकर कही जाने की जिद पर अड़ी थी। उसका प्रेमी बार-बार आटो में बैठने की मना करते करते मिन्नतें करने में लगा था।
लेकिन महिला बार बार इसको किसी न किसी तरह से दुत्कारने में लगी थी। अधेड़ महिला का शोर राहगीरों ने सुना और झगड़ा होते देखा, तब तक महिला आटो से उतर कर बीच रोड पर उतरती हुई चिल्लाने लगी।
महिला ने बताया के उसका प्रेमी धोखे से घर से ले आया था। 10 वर्ष से प्रेमी महिला को कुंवारा बताकर उसके साथ रह रहा था। उसकी कमाई पर जीवन यापन कर रहा था। पत्नी का फोन आने पर उसे शादीशुदा होने की जानकारी हुई।
इस पर बात करना बंद कर दिया, लेकिन प्रेमी उसको बहला फुसला कर पैसे मांगने लगता है। हालांकि कुछ देर बाद दोनों शांत होकर चले गए। कोतवाल विनोद बाबू मिश्र ने बताया कि इस संबंध में थाने में कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया है।
