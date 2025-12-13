मथुरा में सरकारी नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी, जालसाजों ने 3.10 लाख रुपये हड़प लिए

जागरण संवाददाता, मथुरा। सरकारी नौकरी लगवाने के बहाने 3.10 लाख रुपये हड़पने और रुपये वापिस मांगने पर जातिसूचक गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देने के आरोप का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

नौहझील के गांव बरौठ निवासी नरेंद्र सिंह का आरोप है कि वह सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। लोकेश चौधरी निवासी गांव पालखेड़ा और वीरेंद्र चौधरी निवासी गांव शहदगढ़ी का उनके घर पर आना-जाना था।

20 अक्टूबर 2023 को दोनों लोग उनके घर पर आए थे। जिन्होंने उनसे और परिवार वालों से कहा था कि कई लड़कों की सरकारी नौकरी लगवा दी है, उसकी भी सरकारी नौकरी लगवा देंगे।

जिनकी बातों पर विश्वास कर उसने सरकारी नौकरी लगवाने के लिए 1 फरवरी 2024 को फोनपे के जरिये 1.13 लाख रुपये और 1.97 लाख रुपये नकद इन लोगों को दिए थे। लेकिनकोई नौकरी नहीं लगी। थाना प्रभारी सोनू कुमार का कहना है कि प्रार्थना पत्र के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।





