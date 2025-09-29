अब नहीं जीना चाहता... बुजुर्ग ने की यमुना पुल से कूदकर आत्महत्या की कोशिश, युवक ने बचाई जान
मथुरा में पारिवारिक कलह से परेशान एक बुजुर्ग ने यमुना पुल से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की लेकिन एक युवक ने उन्हें बचा लिया। बुजुर्ग ने बताया कि पत्नी और बच्चों के व्यवहार से वह मानसिक रूप से परेशान हैं। पुलिस ने परिजनों को बुलाकर उन्हें समझा दिया और बुजुर्ग को उनके सुपुर्द कर दिया।
जागरण संवाददाता, मथुरा। घरेलू कलह से परेशान एक बुजुर्ग ने रविवार सुबह सात बजे यमुना पुल पर लटककर नदी में कूदने का प्रयास किया। इसी दौरान एक युवक ने बुजुर्ग को लटकते देखा तो मौके पर जाकर उसे पकड़ लोगों के सहयोग से बाहर खींच लिया। पुलिस ने स्वजन को बुलाकर समझाया और उनके सिपुर्द कर दिया।
पुलिस ने स्वजन को बुलाकर समझाया, फिर किया सुपुर्द
राया क्षेत्र के रहने वाले सुरेंद्र सिंह रविवार सुबह सात बजे जमुनापार लक्ष्मीनगर यमुना पुल से नदी में कूदने ही वाले थे कि एक युवक की उन पर नजर पड़ गई। युवक बुजुर्ग के पास पहुंचा और उनको पकड़ लिया। इसके बाद लोगों को मदद के लिए बुलाकर बुजुर्ग को खींच लिया। लोगों की भीड़ जुट गई।
घरेलू कलह से परेशान था बुजुर्ग, बच्चे भी नहीं करते थे सुनवाई
बुजुर्ग ने बताया कि वह घरेलू कलह से परेशान हैं। पत्नी आए दिन कलेह करती है। बच्चे भी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। पत्नी के उल्टा सीधा बोलने के कारण वह मानसिक टूट गया। इन सब से छुटकारा पाने के लिए सुबह छह बजे बिना बताए घर से निकल आया।
बुजुर्ग ने कहा कि वह अब जीना नहीं चाहता, क्योंकि परिवार में आए दिन क्लेश होता रहता है। लोगों ने बुजुर्ग की जान बचाकर मानवता का परिचय दिया और लक्ष्मी नगर पुलिस चौकी पर ले गए।
चौकी प्रभारी सतेंद्र सिंह ने बताया कि स्वजन को बुलाकर समझाया। इसके बाद बुजुर्ग को उनके सिपुर्द कर दिया।
