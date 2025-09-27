Dussehra 2025: रावण का पुतला 80 फीट तो अहिरावण का होगा 65 फीट ऊंचा, मथुरा में आकर्षक होगी डिजिटल आतिशबाजी

Dussehra 2025 मथुरा में दशहरा मेले की तैयारी जोरों पर है। नगर निगम के अधिकारियों ने रामलीला मैदान का निरीक्षण किया। इस बार रावण का 80 फीट और अहिरावण का 65 फीट ऊंचा पुतला दहन किया जाएगा। राम-रावण युद्ध के मंचन के लिए एक विशाल मंच तैयार किया जा रहा है। दर्शकों के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है और आकर्षक आतिशबाजी का प्रदर्शन किया जाएगा।

जागरण संवाददाता, मथुरा। दशहरा मेला की तैयारियों को लेकर लेकर नगर निगम अधिकारियों व श्री रामलीला सभा के पदाधिकारियों ने रामलीला मैदान का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखीं। दो अक्टूबर को रावण का पुतला दहन होगा। रावण का पुतला 80 फीट ऊंचा, अहिरावण का पुतला 65 फीट ऊंचा होगा।

नगर निगम के अधिकारियों ने दशहरा की तैयारियों को लेकर किया निरीक्षण सहायक नगर आयुक्त राकेश त्यागी ने अधिकारियों व सभा के पदाधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। महामंत्री मूलचंद गर्ग ने बताया कि इस बार दशहरा मेला अत्यन्त आकर्षक होगा । रामलीला मैदान में राम-रावण युद्ध के मंचन के लिए 12 फीट ऊंचा, 80 फीट लंबा, 120 फीट चौड़ा मंच तैयार किया जा रहा है। रावण का पुतला 80 फीट ऊंचा, अहिरावण का पुतला 65 फीट ऊंचा बनाया गया है।

रामलीला मैदान पर होगा रावण का पुतला दहन, किया जा रहा मंच तैयार दशहरा मेला मंत्री अजय कांत गर्ग ने बताया शिवाकाशी, भरतपुर व दिल्ली के आतिशबाजों द्वारा आकर्षक आतिशबाजी का प्रदर्शन किया जाएगा। डिजिटल आतिशबाजी आकर्षण का केंद्र रहेगी। रामलीला मैदान के चारों ओर सजावट की गई है। दर्शकों के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। कार्यालय मंत्री संजय, अनूप व्यवस्थाओं में जुटे हैं।