    Heart Attack: 50 हजार का इंजेक्शन मुफ्त में लगा, ट्रेन में तबीयत हुई थी खराब; मरीज की डॉक्टरों ने बचाई समय रहते जान

    By Raja Tiwari Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 10:36 PM (IST)

    मथुरा में इंजेक्शन लगाकर Heart Attack रोगी की जान बचाने वाले चिकित्सक।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। जिले के स्वास्थ्य तंत्र से सोमवार को एक राहत भरी और उम्मीद जगाने वाली खबर सामने आई। हार्ट अटैक जैसे जानलेवा हालात में जहां मिनटों की देरी जीवन छीन लेती है, वहां जिला अस्पताल मथुरा में पहली बार महंगे जीवन रक्षक इंजेक्शन के समय पर इस्तेमाल से एक मरीज की जान बचा ली गई।

    सोमवार सुबह कर्नाटक एक्सप्रेस से विशाखापट्टनम से यात्रा कर रहे मुजफ्फरनगर निवासी 50 वर्षीय प्रमोद कुमार को अचानक सीने में तेज दर्द उठा। तब तक ट्रेन मथुरा जंक्शन पहुंच चुकी थी। सूचना मिलते ही रेलवे चिकित्सक मौके पर पहुंचे और प्राथमिक जांच के बाद मरीज को तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया गया।

    सुबह करीब नौ बजकर 10 मिनट पर प्रमोद को जिला अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया। यहां इसीजी, हार्ट डिस्प्ले, वाइटल जांच सहित पूरी केस हिस्ट्री का अध्ययन किया गया। जिला अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ उपलब्ध न होने के बावजूद चिकित्सकों ने बिना देर किए उच्च संस्थानों के विशेषज्ञों से परामर्श लिया।

    टेनेक्टेप्लाज इंजेक्शन लगाया गया, जिसकी बाजार कीमत 40 से 50 हजार रुपये के बीच है। यह इंजेक्शन दिसंबर में मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की पहल पर पहली बार जिला अस्पताल में उपलब्ध कराए गए हैं। पहली बार इतने महंगे इंजेक्शन का उपयोग हुआ। एक घंटे मानीटरिंग के बाद मरीज को एसएन मेडिकल कालेज आगरा भेजा गया।

    सीएमएस डा. नीरज अग्रवाल ने बताया कि समय पर इंजेक्शन उपलब्ध होने से मरीज की जान बच सकी।