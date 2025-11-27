Mathura Crime: संविदा लाइनमैन हुआ साइबर ठगी का शिकार, खाते से ठगों ने निकाले 2.84 लाख रुपये
मथुरा में एक संविदा लाइनमैन साइबर ठगी का शिकार हो गया, जिसके खाते से ठगों ने 2.84 लाख रुपये निकाल लिए। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। एलआईसी की प्रीमियम जमा करने के दौरान इस मामले की जानकारी खाताधारक को हो सकी।
संवाद सूत्र, जागरण, मथुरा। साइबर ठगों के निशाने पर बैंक अकाउंट हैं। छटीकरा बिजली उपकेंद्र पर तैनात एक संविदा लाइनमैन के दो बैंक खातों से साइबर ठगों ने 2.84 लाख रुपये निकाल लिए। एलआईसी की प्रीमियम जमा करने के दौरान इस मामले की जानकारी खाताधारक को हो सकी।
इस मामले में जैंत थाने में प्रार्थना पत्र दिया है। आरोप है कि संदेश की सुविधा बैंक खाते में है, लेकिन एक बार भी संदेश उसे नहीं भेजा गया। जैंत निवासी संविदा लाइनमैन योगेंद्र सिंह उर्फ बंटू ने बताया, उनके इंडियन ओवरसीज बैंक की जैंत शाखा में बचत व चालू खाते संचालित हैं। 19 नवंबर से लेकर दो दिन पूर्व उनके दोनों खातों से चार बार में किसी ने 2.84 लाख रुपये निकाल लिए।
योगेंद्र को इसकी जानकारी सोमवार को जनसेवा केंद्र से अपनी एलआईसी की प्रीमियम जमा करने जाने पर हुई। उन्होंने बैंक अधिकारियों को इस मामले से अवगत कराते हुए थाना जैंत में प्रार्थना पत्र दिया है। उन्होंने बताया, ठगों ने बचत खाते से 84,798 रुपये व चालू खाते से 1.85 लाख रुपये निकाले।
दूसरी बार में 15,200 रुपये निकाले। उन्होंने बताया, ये रकम जियो पैमेंट बैंक के नाम से निकाली गई है। इसकी मुंबई के अलावा कहीं और शाखा नहीं है।
उन्होंने बताया, दोनों खातों में संदेश की सुविधा ली है। लेकिन, बैंक से एक भी निकासी का संदेश नहीं भेजा गया। इससे बैंककर्मियों की भी मिलीभगत प्रतीत होती है। प्रभारी निरीक्षक उमेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया, प्रार्थना पत्र मिला है। इसे साइबर सेल को भी भेजा गया है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।