Mathura Crime: थार से टक्कर मारकर युवक को जान से मारने की कोशिश, बच गया तो डंडों से पीटा
मथुरा के रिफाइनरी थाना क्षेत्र में एक युवक पर थार गाड़ी चढ़ाकर जानलेवा हमला किया गया। हमले में विफल रहने पर आरोपियों ने डंडों से पीटकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने दो नामजद समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
जागरण संवाददाता, मथुरा। रिफाइनरी थाना क्षेत्र में एक युवक पर पहले थार कार चढ़ाकर जान से मारने का प्रयास किया गया। युवक बच गया तो उसे डंडों से पीट गंभीर रूप से घायल कर दिया। दो को नामजद करते हुए तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।
रिफाइनरी थाना क्षेत्र के गांव भैसा निवासी ओमवीर ने बताया, 13 नवंबर को सुबह साढ़े आठ बजे वह गांव से रिफाइनरी में ड्यूटी के लिए जा रहे थे। रास्ते में हनुमान मंदिर के पास दीपक सिंह, लवेंद्र निवासी नरसीपुरम टाउनशिप अपने अन्य दोस्तों के साथ थार गाड़ी के साथ आए और जान से मारने की नियत से टक्कर मारने की कोशिश की।
वह बाल-बाल बच गया तो आरोपितों ने डंडों से हमला बोलकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आसपास लोगों की भीड़ जुटने पर आरोपित फरार हो गए। सीओ रिफाइनरी श्वेता वर्मा ने बताया मुकदमा दर्ज किया गया है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।