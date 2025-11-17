Mathura Crime: थार से टक्कर मारकर युवक को जान से मारने की कोशिश, बच गया तो डंडों से पीटा

जागरण संवाददाता, मथुरा। रिफाइनरी थाना क्षेत्र में एक युवक पर पहले थार कार चढ़ाकर जान से मारने का प्रयास किया गया। युवक बच गया तो उसे डंडों से पीट गंभीर रूप से घायल कर दिया। दो को नामजद करते हुए तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।

रिफाइनरी थाना क्षेत्र के गांव भैसा निवासी ओमवीर ने बताया, 13 नवंबर को सुबह साढ़े आठ बजे वह गांव से रिफाइनरी में ड्यूटी के लिए जा रहे थे। रास्ते में हनुमान मंदिर के पास दीपक सिंह, लवेंद्र निवासी नरसीपुरम टाउनशिप अपने अन्य दोस्तों के साथ थार गाड़ी के साथ आए और जान से मारने की नियत से टक्कर मारने की कोशिश की।