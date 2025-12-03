Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Mathura Crime: जीएनएम छात्रा को कार में डालकर ले गए युवक, जंगल में कूदकर बचाई जान

    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 07:00 PM (IST)

    मथुरा के गोवर्धन चौराहे से एक जीएनएम छात्रा का अपहरण कर लिया गया। कार सवारों ने उसे गाड़ी में बैठाकर जंगल की ओर ले गए। छात्रा ने चलती कार से कूदकर अपन ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। दिल्ली हाईवे स्थित गोवर्धन चौराहे से कार सवार जीएनएम छात्रा का अपहरण करके कार में डालकर फरार हो गए। जंगल में छात्रा ने कार से कूदकर जान बचाई।

    ग्रामीणों के आने पर आरोपित फरार हो गए। पीड़िता के भाई ने हाईवे थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस आरोपितों की पहचान में जुट गई है।

    जैंत थाना क्षेत्र के गांव बाटी निवासी कैलाश बाबू ने बताया कि उनकी 19 वर्षीय बहन जीएनएम द्वितीय वर्ष की छात्रा है। वह 25 नवंबर की शाम पांच बजे के बीच गोवर्धन चौराहे पर वाहन का इंतजार कर रही थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तभी पुरानी खंडेलवाल बजाज एजेंसी के सामने चौपहिया वाहन में सवार होकर आए लोगों ने छात्रा को बुला लिया। भाई और पिता का नाम पूछने के बाद कहा कि वह उनके जानकार हैं। गाड़ी में बैठ जाओ घर छोड़ देंगे।

    आरोप है कि गाड़ी सवार उसे अशोका सिटी हाईवे से होते हुए राधापुरम गणेशरा के कच्चे रास्ते से अरहैरा के जंगलों में ले गए। इससे वह घबरा गई और चलती कार से कूद गई। आसपास के लोगों ने उसे बचाया।

    इस दौरान कार सवार बहन का बैग और उसमें रखे कागजात से भरा पर्स लेकर फरार हो गए। ग्रामीणों ने यूपी डायल 112 पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटना की जानकारी लेने के बाद उसे थाने पहुंचाया।

    हाईवे थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज करके सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।