Mathura Crime: जीएनएम छात्रा को कार में डालकर ले गए युवक, जंगल में कूदकर बचाई जान

जागरण संवाददाता, मथुरा। दिल्ली हाईवे स्थित गोवर्धन चौराहे से कार सवार जीएनएम छात्रा का अपहरण करके कार में डालकर फरार हो गए। जंगल में छात्रा ने कार से कूदकर जान बचाई। ग्रामीणों के आने पर आरोपित फरार हो गए। पीड़िता के भाई ने हाईवे थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस आरोपितों की पहचान में जुट गई है। जैंत थाना क्षेत्र के गांव बाटी निवासी कैलाश बाबू ने बताया कि उनकी 19 वर्षीय बहन जीएनएम द्वितीय वर्ष की छात्रा है। वह 25 नवंबर की शाम पांच बजे के बीच गोवर्धन चौराहे पर वाहन का इंतजार कर रही थी।

तभी पुरानी खंडेलवाल बजाज एजेंसी के सामने चौपहिया वाहन में सवार होकर आए लोगों ने छात्रा को बुला लिया। भाई और पिता का नाम पूछने के बाद कहा कि वह उनके जानकार हैं। गाड़ी में बैठ जाओ घर छोड़ देंगे।

आरोप है कि गाड़ी सवार उसे अशोका सिटी हाईवे से होते हुए राधापुरम गणेशरा के कच्चे रास्ते से अरहैरा के जंगलों में ले गए। इससे वह घबरा गई और चलती कार से कूद गई। आसपास के लोगों ने उसे बचाया।