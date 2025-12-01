Language
    Mathura Crime: नशे में धुत बराती युवकों ने किया सड़क पर हंगामा, कार सवारों को बेल्ट से पीटा

    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 09:37 PM (IST)

    मथुरा के बरसाना में बारात के दौरान नशे में धुत बारातियों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। उन्होंने कार सवारों के साथ मारपीट की और उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस चौकी पास होने के बावजूद कोई मदद के लिए नहीं आया। पुलिस ने पांच युवकों के खिलाफ शांति भंग में कार्रवाई की है, और मामले की जांच जारी है।

    सांकेतिक तस्वीर।

    संसू, जागरण, बरसाना (मथुरा)। बरात चढ़ाई के दौरान हाथों में शराब की बोतल लेकर चल रहे कुछ बरातियों की रविवार रात 11 कार सवारों से कहासुनी हो गई। नशे में धुत बराती युवकों ने सड़क पर आधे घंटे तक हंगामा किया। कार सवार दो युवकों को बाहर खींच लिया।

    सड़क पर उनको दौड़ा-दौड़ाकर बेल्टों से पीटा। कार भी क्षतिग्रस्त कर दी। कार सवार चीखते रहे, लेकिन चंद कदम की दूरी पर स्थित कस्बा चौकी से कोई पुलिस कर्मी बाहर नहीं आया। पीड़ित बरसाना थाने पहुंचे और शिकायत की।

    पुलिस ने पांच युवकों के खिलाफ शांति भंग में कार्रवाई कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में प्रसारित हो गया।

    गोवर्धन थाना क्षेत्र के गांव मडौरा निवासी शिवचरण ने बताया रविवार रात 11 बजे बेटा चौहल सिंह, भतीजा गोकुलेश, गजेंद्र, विष्णु व भाई राम प्रसाद शादी समारोह से राजस्थान के जुरहरा के गांव बझेरा से लौट रहे थे।

    जाटव मुहल्ला में फरीदाबाद के लड़कपुर से आई बरात चढ़ रही थी। कस्बा पुलिस चौकी के समीप चढ़ रही बरात में कुछ युवक नशे में धुत होकर शराब की बोतल हाथ में लेकर चल रहे थे। कार सवार राम प्रसाद ने रास्ते के लिए हार्न बजा दिया।

    रास्ता मिलने पर शराबी युवकों ने कार के शीशे पर हाथ मार दिया। शराबी युवकों ने शराब की बोतल गाड़ी पर फेंककर मार दी। कार रुकी तो बरसाना के प्रदीप अपने आठ से 10 साथियों को लेकर कार के पास आया और गाली-गलौच शुरू कर दी। विरोध पर बेल्ट से पीटा।

    पिटाई से राम प्रसाद, गजेंद्र और गोकुलेश के गंभीर चोटें आई हैं। शिवचरण का आरोप है कि शराबी युवकों ने उनके भाई राम प्रसाद की गले की सोने की चेन लूट ली। बरसाना थाना प्रभारी चेतराम शर्मा ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    मारपीट के आरोप में हरियाणा के फरीदाबाद सूरजकुंड निवासी गौरव, अजहर, प्रदीप, जयदेव और प्रभुदयाल के खिलाफ शांतिभंग में कार्रवाई की है।