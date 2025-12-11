Mathura Crime: दूल्हे के ताऊ से बैग लूटकर भागे बदमाश, ढाई लाख नकदी व 15 लाख की रखी थी ज्वेलरी
मथुरा के सदर थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम बाइक सवार बदमाशों ने दूल्हे के ताऊ से ढाई लाख रुपये नकद और 15 लाख रुपये के आभूषणों से भरा बैग छीन लिया। घटना ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मथुरा। सदर थाना क्षेत्र के औरंगाबाद स्थित होटल ललिता ग्रांट के समीप गुरुवार शाम सात बजे बाइक सवार बदमाशों ने दूल्हे के ताऊ से ढाई लाख रुपये नकदी और 15 लाख रुपये के आभूषण से भरा बैग छीनकर फरार हो गए।
ताऊ सड़क पर खड़े हुए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है।
हरियाणा के बल्लभगढ़ के रहने वाले कपिल की गुरुवार को सदर के औरंगाबाद क्षेत्र की एक युवती के साथ रजवाड़ा रिसोर्ट में शादी है। स्वजन बरात लेकर मथुरा आए थे।
शाम सात बजे बरात चढ़ाई के दौरान कपिल के पिता परमवीर ने ढाई लाख रुपये नकदी और 15 लाख रुपये के आभूषणों से भरा बैग अपने भाई गोपाल सिंह को दे दिया। वह बैग लिए होटल ललिता ग्रांट के समीप खड़े थे।
इसी दौरान एक अपाचे बाइक पर आए दो युवकों ने उनका बैग छीन लिया और तेजी से फरार हो गए। इसे देख गोपाल सिंह के होश उड़ गए। उन्होंने शोर मचाना शुरू किया, लेकिन थोड़ी ही देर में बाइक सवार आंखों से ओझल हो गए।
वारदात के बाद स्वजन ने यूपी डायल 112 पुलिस को सूचना दी। सदर थाना प्रभारी अश्वनी कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए।
लाखों की वारदात की सूचना मिलते ही एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह भी रजवाड़ा रिसोर्ट पहुंच गए और स्वजन से जानकारी जुटाई। परमवीर ने बताया कि नकदी के साथ दुल्हन को चढ़ाने के लिए सोने-चांदी के आभूषण थे।
वारदात को लेकर पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा। थाना प्रभारी ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से बदमाशों की जानकारी जुटाई जा रही है। जल्द ही गिरफ्तार कर राजफाश किया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।