Mathura Crime: दूल्हे के ताऊ से बैग लूटकर भागे बदमाश, ढाई लाख नकदी व 15 लाख की रखी थी ज्वेलरी

जागरण संवाददाता, मथुरा। सदर थाना क्षेत्र के औरंगाबाद स्थित होटल ललिता ग्रांट के समीप गुरुवार शाम सात बजे बाइक सवार बदमाशों ने दूल्हे के ताऊ से ढाई लाख रुपये नकदी और 15 लाख रुपये के आभूषण से भरा बैग छीनकर फरार हो गए।

ताऊ सड़क पर खड़े हुए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। हरियाणा के बल्लभगढ़ के रहने वाले कपिल की गुरुवार को सदर के औरंगाबाद क्षेत्र की एक युवती के साथ रजवाड़ा रिसोर्ट में शादी है। स्वजन बरात लेकर मथुरा आए थे। शाम सात बजे बरात चढ़ाई के दौरान कपिल के पिता परमवीर ने ढाई लाख रुपये नकदी और 15 लाख रुपये के आभूषणों से भरा बैग अपने भाई गोपाल सिंह को दे दिया। वह बैग लिए होटल ललिता ग्रांट के समीप खड़े थे।

इसी दौरान एक अपाचे बाइक पर आए दो युवकों ने उनका बैग छीन लिया और तेजी से फरार हो गए। इसे देख गोपाल सिंह के होश उड़ गए। उन्होंने शोर मचाना शुरू किया, लेकिन थोड़ी ही देर में बाइक सवार आंखों से ओझल हो गए।