Delhi Agra Highway: मथुरा में सर्विस रोड पर कंटेनर ने रौंदी बाइक, बच्ची समेत तीन की मौत

संवाद सूत्र, जागरण, फरह (मथुरा)। Delhi Agra Highway सर्विस रोड पर फरह कस्बा में सोमवार की शाम कंटेनर ने एक बाइक में टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक सवार बच्ची समेत चार लोग नीचे गिर गए।

तीनों के ऊपर से कंटेनर के पहिए गुजर गए और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। बाइक चालक उछलकर दूसरी दिशा में जा गिरा, जिससे उसकी जान बच गई। दुर्घटना से काफी देर तक यातायात प्रभावित रहा।

पुलिस ने वाहन को हटवाकर यातायात सुचारू कराया। मृतक एक ही परिवार के हैं। आगरा जिले के अछनेरा थाना क्षेत्र के गांव साधन निवासी सीबू की नौ वर्ष पूर्व फिरोजाबाद की अरसी से शादी हुई थी।

सीबू ने अपनी पत्नी अरसी को प्रसव पीड़ा होने पर अपने गांव के ही हास्पिटल संचालक मधुपाल सिंह के फरह में हाईवे सर्विस रोड स्थित जादौन हास्पिटल में भर्ती कराया। शनिवार को अरसी ने पुत्र को जन्म दिया।

सोमवार सुबह उसके रिश्तेदार आदि स्वजन उसकी पत्नी को देखने हास्पिटल आए थे। शाम पांच बजे सीबू अपनी ताई 55 वर्षीय गुड्डी, 35 वर्षीय बहन रुखसार व दो वर्षीय पुत्री माही को लेकर हास्पिटल से अपने गांव छोड़ने जा रहे थे।