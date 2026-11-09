फर्जी ED अफसर गिरफ्तार: कार पर नीली बत्ती और रौबदार आवाज, मथुरा में CO ने दिखाई कड़ाई तो गिड़गिड़ाने लगा युवक

जागरण संवाददाता, मथुरा। खुद को प्रवर्तन निदेशालय का अधिकारी बताकर अधिकारियों पर रौब जमाने और निजी कार पर नीली बत्ती लगाकर घूमने वाले युवक को सीओ रिफाइनरी ने पकड़ लिया। युवक की पहचान थाना रिफाइनरी क्षेत्र के दीनदयाल धाम स्थित नगला बर निवासी सचिन शर्मा के रूप में हुई है। वह पिछले करीब दो वर्ष से खुद को ईडी अधिकारी बताकर रौब जमा रहा था। उसके खिलाफ पूर्व में कई शिकायतें भी हुई थीं, जिनकी जांच एसएसपी मथुरा स्तर से की जा रही थी।

सीओ को हुआ शक तो कड़ाई से की पूछताछ सोमवार दोपहर सचिन शर्मा निजी कार पर नीली बत्ती लगाकर किसी काम से सीओ रिफाइनरी प्रवीण तिवारी के कार्यालय पहुंचा। सीओ ने उससे ईडी अधिकारी होने का साक्ष्य मांगा तो वह घबरा गया और रोने लगा। कड़ाई से पूछताछ में उसने बताया कि उसने ईडी की नौकरी के लिए कोचिंग की थी, लेकिन चयन नहीं हो सका। ईडी अधिकारी बनने का सपना पूरा नहीं होने पर वह खुद को अधिकारी बताकर रौब जमाने लगा। सचिन के चाचा मुकेश शर्मा पर भी शिक्षा विभाग में फर्जी तरीके से नौकरी करने का मामला अदालत में चल रहा है।