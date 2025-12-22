Language
    राधावल्लभ मंदिर में भीड़ के बीच भिड़े श्रद्धालु, खिचड़ी उत्सव में सुबह मंगला आरती के दौरान हुई घटना

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 04:38 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित राधावल्लभ मंदिर में खिचड़ी उत्सव के दौरान श्रद्धालुओं के बीच झड़प हो गई। यह घटना सुबह मंगला आरती के समय हुई, जब मंदिर में ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मथुरा। ठाकुर राधावल्लभ मंदिर में सोमवार को शुरू हुए खिचड़ी महोत्सव में दर्शन के लिए भोर के अंधेरे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर प्रांगण में पहुंच गई। सुबह मंदिर के पट खुलने से पहले सेवायत खिचड़ी उत्सव के पदों का गायन कर रहे थे, तो प्रांगण में श्रद्धालु आराध्य के दर्शन के इंतजार में खड़े थे।

    जैसे ही मंदिर के पट खुले तो आगे बढ़कर दर्शन की इच्छा लिए श्रद्धालु एक-दूसरे को धकियाने लगे। ऐसे में प्रांगण के बीच भीड़ के दबाव में कुछ युवक आपस में भिड़ गए। दोनों ओर से हाथापाई शुरू हो गई। भीड़ अधिक होने के कारण श्रद्धालुओं ने बीच बचाव करवा दिया। झगड़े के वीडियो श्रद्धालुओं ने बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिए।

    ठाकुर राधावल्लभ मंदिर में शुरू हुए खिचड़ी उत्सव के दर्शन को सोमवार की सुबह पांच बजे से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ देर बाद जैसे ही मंदिर के मुुख्यद्वार खोले गए, तो श्रद्धालु प्रांगण में पहुंच गए। मंदिर में सेवाएं शुरू हुईं और सेवायत खिचड़ी उत्सव में ठाकुरजी के जगार के पद गायन कर रहे थे।

    दर्शन खुलते ही श्रद्धालुओं में हाथापाई का दृश्य देखकर दूसरे श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया। कुछ लोगों ने एक-दूसरे को दूर किया। तब जाकर राहत मिली। आगे बढ़कर दर्शन के लिए एक-दूसरे को धकियाने को लेकर ही आपस में श्रद्धालुओं में झगड़ा हो गया। किसी भी पक्ष ने मामले की शिकायत पुलिस से नहीं की।