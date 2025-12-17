Language
    पेट दर्द की शिकायत मासूम को लेकर मां-बाप ले गए Hospital, हो गई किडनी गायब; मुकदमा दर्ज

    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 11:27 PM (IST)

    मथुरा में एक अस्पताल में बच्चे के पेट दर्द की शिकायत के बाद, माता-पिता ने बच्चे की किडनी गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जां ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जासं, मथुरा। डेढ़ साल के बच्चे को पेट में दर्द हुआ। मां बाप बच्चे का इलाज कराने हॉस्पिटल ले गए। दर्द तो ठीक हो गया लेकिन बाद में बच्चे को परेशानी होने लगी। दूसरी जगह जांच कराई तो पता चला कि बच्चे की किडनी गायब है। अब अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    छाता थाना क्षेत्र में डेढ़ वर्ष के मासूम की किडनी निकालने का गंभीर आरोप लगा है। न्यायालय के आदेश पर थाना छाता में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

    राजस्थान के डीग जिले के पहाड़ी के गांव कैथवाड़ा निवासी भीम सिंह ने बताया कि डेढ़ वर्षीय पुत्र मयंक को पेट दर्द की शिकायत पर इलाज के लिए निजी मेडिकल संस्थान ले गए। वहां डाक्टरों ने 31 मई को बच्चे का आपरेशन किया। इसके बाद भी सुधार नहीं हुआ।

    फिर दर्द होने पर अलवर स्थित हरीश हास्पिटल तथा बाद में जेके अस्पताल जयपुर ले गए। वहां कराई गई सोनोग्राफी व अन्य जांचों में राजफाश हुआ कि मासूम की बाईं किडनी मौजूद ही नहीं है। पीड़ित ने निजी मेडिकल संस्थान व उनके कई चिकित्सकों के खिलाफ न्यायालय के आदेश में मुकदमा दर्ज कराया है। छाता थाना प्रभारी कमलेश सिंह ने बताया कि जांच शुरू कर दी है।