पेट दर्द की शिकायत मासूम को लेकर मां-बाप ले गए Hospital, हो गई किडनी गायब; मुकदमा दर्ज

जासं, मथुरा। डेढ़ साल के बच्चे को पेट में दर्द हुआ। मां बाप बच्चे का इलाज कराने हॉस्पिटल ले गए। दर्द तो ठीक हो गया लेकिन बाद में बच्चे को परेशानी होने लगी। दूसरी जगह जांच कराई तो पता चला कि बच्चे की किडनी गायब है। अब अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।

छाता थाना क्षेत्र में डेढ़ वर्ष के मासूम की किडनी निकालने का गंभीर आरोप लगा है। न्यायालय के आदेश पर थाना छाता में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। राजस्थान के डीग जिले के पहाड़ी के गांव कैथवाड़ा निवासी भीम सिंह ने बताया कि डेढ़ वर्षीय पुत्र मयंक को पेट दर्द की शिकायत पर इलाज के लिए निजी मेडिकल संस्थान ले गए। वहां डाक्टरों ने 31 मई को बच्चे का आपरेशन किया। इसके बाद भी सुधार नहीं हुआ।