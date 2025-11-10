Language
    मथुरा में बीच सड़क भिड़ गए सांड़, जो सामने आया, उसे न छोड़ा

    By Ravi Prakash Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 09:36 PM (IST)

    मथुरा में दो सांड़ बीच सड़क पर आपस में भिड़ गए, जिससे यातायात बाधित हो गया और लोग परेशान हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें अलग करने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। बाद में, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और यातायात को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया।

    कोसीकलां में सड़क पर भिड़ते सांड़। फोटो: जागरण

    जागरण संवाददाता, मथुरा। कोसीकलां के भगवती रोड पर सोमवार की दोपहर सड़क पर घूम रहे दो सांडों मेें खतरनाक भिडंत हो गई। जिसने वाहनों की रफ्तार रोकी तो लोगों के बीच अफरा-तफरी का माहौल भी बनाया।

    सांडों की इस भिडंत में कोई भी वाहन चालक गाड़ी आगे ले जाने में डरता नजर आया। हालांकि सडक के किनारे खडी कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा तो वहीं एक स्कूटी सवार भी युवक इनकी चपेट में आकर चुटैल हो गया।

    सडक पर सांड़ इतने उग्र थे कि एक-दूसरे को मारने व खदेडने की वजह से लोगों ने वहां दौड़ कर अपनी जान बचाई। जिससे काफी देर तक भय का माहौल बना रहा।

    इसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा पानी की बौछार व लाठी-डण्डों का प्रयोग कर वहां से भगाया गया। तब जाकर स्थिति कुछ शांत हुई। सांडों के बीच संघर्ष नया नहीं।

    करीब पांच दिन पूर्व सब्जी मंडी में खरीददारी करने आई आर्य नगर निवासी तनु गोयंका और उनकी बेटी पर सांडों ने हमला कर दिया। जिससे मां-बेटी गंभीर रूप से घायल हो गईं। उनका अभी भी उपचार चल रहा है।

    आवारा गोवंश को गोशाला में परिश्रय देने की योजनाओं के नाम पर लाखों खर्च करने वाली पालिका इनका कोई प्रबंध नहीं कर पा रही है। घटनाओं के बाद पालिका जागती है।

    जबकि लोगों को अपने जान माल से हाथ धोना पड़ रहा है। पूर्व में एक अध्यापक की ऐसी ही भिड़ंत में मौत हो चुकी है।